Tio de Taís Araújo viraliza após levar comidinhas para a atriz

Taís Araújo agradeceu após seu tio Silvio Gama, apelidado de Silvinho, ganhar mais de 30 mil seguidores no Instagram, nessa segunda-feira, 26. Ela mostrou algumas das guloseimas que ele prepara, em vídeo que viralizou nas redes sociais: "Ele mima a família inteira."

"Meu tio Silvinho, ele é o xodó da nossa família, nosso ponto de encontro. É a pessoa que junta todo mundo. Ele ama cozinhar, ama cuidar da gente, ama ver as pessoas reunidas, ama cantar, tocar", disse a atriz no vídeo em que homenageia o parente.

Ela explicou que Silvinho morou com sua mãe durante a adolescência, motivo pelo qual ela o vê como um "irmão mais velho": "Ele é aquela pessoa que passa no posto de gasolina e fala: ‘Hum, vou comprar balinha de paçoca para a minha irmã. Vou comprar esse peixe para o meu cunhado. Minha sobrinha está chegando de São Paulo? Vou fazer aquele camarão que ela gosta.’"

Nos comentários, ele respondeu: "Me emocionei minha sobrinha, eu só tenho a agradecer pela família que tenho. Muito obrigado por todo esse carinho."

Internautas, curiosos com os pratos e quitutes mostrados no vídeo de Taís, pediram pelas receitas de Silvinho. A conta do tio da atriz possui, no momento, cerca de 32 mil seguidores.

Por lá, ele posta receitas e mostra um pouco das comidas que prepara, em quadro que intitulou de "Na Cozinha com o Titio".