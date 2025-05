Seu Jorge, 54, e Alcione, 77, gravaram juntos para o especial Novela em Sinfonia. Splash traz novas fotos e informações do programa com exclusividade.

Os dois cantores participaram juntos para o especial 'Novela em Sinfonia' que a TV Globo exibe no dia 11 de junho, depois de 'Vale Tudo'. A gravação do programa reuniu nomes da música brasileira cantando as trilhas das aberturas das telenovelas da TV Globo com músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência do maestro Lanfranco Marceletti.

O encontro celebra os 60 anos da TV Globo e os 85 anos da O encontro celebra os 60 anos da TV Globo e os 85 anos da Orquestra Sinfônica Brasileira. A dupla de sambistas dividiu o palco cantando um pot-pourri de 'Jura' e 'A Sorrir', que marcaram as aberturas das novelas "O Cravo e Rosa" e "Bom Sucesso".

Com apresentação de Tony Ramos, o especial conta com nomes Ferrugem, Luísa Sonza, Wesley Safadão, Diogo Nogueira, Liniker e Xande de Pilares. As gravações aconteceram nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, relembrando aberturas dos anos 70 até os dias atuais, nos mais diversos ritmos brasileiros combinados com imagens das novelas, criando uma experiência única para o público.

Seu Jorge e Alcione cantam em especial para celebrar trilhas de novelas Imagem: Beatriz Damy/Globo

Novela em Sinfonia vai ao ar em junho e tem direção artística de Luiz Henrique Rios, direção geral de Fellipe Ayala e produção de Fabricio Peralva e Valesca Campos. A direção de gênero é de Joana Thimoteo.