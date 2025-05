Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 28/5 a 7/6

Manuel tenta uma reaproximação entre Danilo e Pam. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Quarta-feira, 28 de maio

Leo consegue esconder de Filipa a carta de Ellen. Enzo aceita dirigir a peça de teatro escolhida por Filipa. Samuel desconfia da sugestão de consultoria financeira proposta por Jaques e Ricardo. Leo afirma a Kami que torce por sua felicidade com Marlon. Manuel tenta reaproximar Pam e Danilo. Marlon passa mal com o jantar preparado por Kami. Leo se emociona ao ler a carta de Ellen para Sofia, e Samuel a repreende. Danilo confessa a Manuel que gosta de conhecer coisas novas trabalhando na mansão de Abel. Castanho conta aos demais policiais que salvou o bebê ao lado de Marlon. Enzo chega à mansão. Leo desafia Samuel na frente de Sofia.

Quinta-feira, 29 de maio

Samuel aceita o desafio de Leo. Danilo desconfia de Enzo. Leo encontra o contato de Vanderson e afirma a Samuel que se trata de um golpista. Enzo gosta da ideia de Danilo para uma nova peça. Vanderson pede Gabriela em casamento. Samuel exige que Leo esqueça a carta de Ellen. Davi confronta Samuel sobre Leo. Marlon pede ajuda ao Pastor Enoque para conseguir um trabalho para Ryan. Alan expulsa Lucas do galpão, após ele ter mentido. Gabriela descobre que Vanderson ainda é casado com Ellen. Danilo ensaia a peça com Filipa, quando Jaques os flagra em um beijo cênico.

Sexta-feira, 30 de maio

Jaques debocha de Danilo e Filipa, e tenta se aproximar da cunhada. Yuri diz a Ryan que, se ele não tiver um endereço, não conseguirá deixar a prisão. Lucas vai ao encontro de Vespa, e Marlon o procura. Jaques desabafa seu ressentimento com Rosa. Jaques conta a Abel sobre Filipa e Danilo. Davi conversa com Leo sobre seu comportamento. Abel confronta Filipa e Enzo. Davi anuncia que será responsável pela contratação da consultoria indicada por Ricardo. Abel alerta Danilo. Gabriela insiste que Vanderson se divorcie de Ellen. Tânia seduz Ricardo. Vanderson vai à Boaz e encontra Samuel.

Sábado, 31 de maio

Vanderson pede informações sobre Ellen a Samuel, que comenta com Abel sobre o encontro. Sofia diz a Leo que Rosa está triste. Vanderson contrata Sidnei para descobrir o paradeiro de Ellen. Abel elogia Davi. Ricardo percebe que perdeu sua caneta. Rosa cozinha com Sofia e Leo. Jaques encontra a caneta de Ricardo em sua casa, e Tânia o despista. Samuel revela a Leo que Vanderson procurou por Ellen. Filipa pede perdão a Danilo. Sidnei anuncia a Vanderson que Ellen está morta. Vanderson descobre que os Boaz arcaram com os custos hospitalares de Ellen. Marlon pede Kami em namoro. Ryan liga para Marlon, e Wilson flagra. Vanderson confronta Abel e Samuel.

Segunda-feira, 2 de junho

Abel afirma a Samuel que não deixará Vanderson se aproximar de Sofia. Gabriela fica aliviada ao saber que Ellen está morta. Marlon sonha com Luisão, que o aconselha. Wilson contesta os presos sobre as armas e celulares apreendidos, mas Ryan passa despercebido. Marlon confessa a Alan que atendeu a ligação de Ryan do presídio. Vanderson descobre que Gabriela quer se casar com separação total de bens. Manuel conversa com Jussara sobre seus filhos. Yuri procura Marlon para falar sobre Ryan e Lucas. Marlon encontra Lucas na batalha de rimas e o leva para casa. Jeff chora nos braços de Solange. Abel rejeita a proposta de Jaques e Davi. Vanderson chantageia Abel. Jaques conhece Vanderson.

Terça-feira, 3 de junho

Jaques sonda Vanderson sobre sua relação com Ellen. Vanderson faz uma proposta a Magno. Jussara cuida de Lucas. A batalha de rimas entre Jeff e Dara faz sucesso na internet. Durval alerta Ryan sobre a proximidade com Marlon. Dara e Marlon aconselham Lucas. Jaques desconfia que Vanderson possa ser o pai de Sofia. Jaques e Danilo admiram Filipa durante o ensaio da peça. Jaques tenta colher o DNA de Sofia. Jaques confronta Ricardo sobre sua relação com Tânia. Kami fica frustrada com o namoro com Marlon. Vanderson inicia um novo golpe com Sidnei. Leo vê Vanderson e pede ajuda a Marlon. Davi e Ayla visitam Rosa. Kami flagra Leo e Marlon juntos.

Quarta-feira, 4 de junho

Kami se revolta contra Leo, que tenta explicar a situação para a amiga. Magno dá o cartão com o nome falso de Vanderson para Leo, que conta a Samuel. Davi convoca Leo a preparar uma festa-surpresa para o aniversário de Samuel. Dom inicia um assalto à mão armada na padaria de Manuel, mas Marlon o rende. Abel confronta Vanderson sobre o cartão com o falso nome. Marlon é aplaudido por sua reação na polícia. Jeff inicia suas aulas com Alan e Marlon. Chega o dia da festa de Samuel. Leo diz a Samuel que o considera especial, e os dois se aproximam.

Quinta-feira, 5 de junho

Sofia torce para que Leo e Samuel namorem. As luzes da mansão se apagam. Tânia convoca Ricardo para sua casa, enquanto Jaques está fora. Rosa tem um esquecimento, mas logo recupera a memória a tempo de despistar as desconfianças de Jaques. Sem querer, Ayla impede que Jaques consiga colher o DNA de Sofia. Davi e Leo se divertem na festa, e Samuel vê os dois juntos. Samuel consegue religar a luz da mansão, e Katinha o parabeniza. Samuel conversa com Katinha. Abel conta para Filipa sobre a carta de Ellen para Sofia. Sofia questiona Ayla e Gisele sobre filhos. Jaques chega em casa, e Ricardo se esconde. Leo flagra Samuel e Katinha juntos.

Sexta-feira, 6 de junho

Leo tenta disfarçar, e Katinha questiona Samuel sobre sua relação com ela. Tânia despista Jaques e provoca Ricardo. Patrícia alerta Ricardo sobre Tânia. Filipa pensa em ler a carta de Ellen. Jaques tenta seduzir Filipa. Leo se incomoda ao lembrar de Samuel e Katinha. Jaques consegue manipular Sofia para colher o DNA. Solange pede que Marlon cuide de Jeff. Sofia conhece Marlon, que se emociona quando a menina fala de Sophya. Samuel conta a Davi que Katinha negou seu pedido de namoro. Kami afirma a Marlon que ainda existe algo entre ele e Leo. Enzo, Ronald e Yra dizem que Filipa deve ter redes sociais. Jaques se interessa por Patrícia. Vanderson vê Sofia.

Sábado, 7 de junho

Leo protege Sofia de Vanderson, que acredita já conhecer a menina. Filipa tem divergências com Ronald e Yra durante os ensaios, e Enzo se preocupa. Leo pede ajuda a Marlon, e Kami flagra os dois juntos novamente. Vanderson descobre que Sofia é a caçula dos Boaz. Leo decide aceitar o pedido de namoro de Davi, a fim de afastar as desconfianças de Kami. Davi vai à procura de Leo. Dara e Peter vão para a batalha de rimas. Sofia não leva a sério o namoro de Leo e Davi. Dara e Jeff fazem sucesso com sua apresentação. Leo pede ajuda a Samuel e revela que Vanderson viu Sofia. Davi chama Leo de namorada na frente de Samuel.