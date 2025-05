Prêmio São Paulo de Literatura 2025 abre inscrições; vale R$ 200 mil para cada vencedor

As inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura 2025 ficarão abertas entre 28 de maio e 15 de julho. A gratificação é de R$ 200 mil para cada categoria, segundo a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Serão premiadas duas obras literárias físicas, escritas em língua portuguesa, editadas, publicadas e comercializadas no Brasil em 2024 e que também estejam disponíveis no formato digital. As categorias são Melhor Romance de 2024 e Melhor Romance de Estreia de 2024.

Após a primeira etapa, serão selecionadas duas listas com 10 finalistas. Os critérios de avaliação incluem qualidade do texto, enredo e tema, construção de personagens e originalidade.

Como se inscrever para o Prêmio São Paulo de Literatura 2025?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo autor ou pela editora da obra por meio da plataforma de inscrição .

Os requisitos da inscrição são: anexo do livro na íntegra no formato PDF; cópia de um documento oficial de identidade com foto e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do autor da obra. Caso a inscrição seja realizada pela editora, é necessário também a apresentação dos documentos do representante legal da editora ou do CNPJ desta.

Para a categoria de Melhor Romance de Estreia, o edital também pede uma declaração assinada de próprio punho ou eletronicamente em que o autor informa tratar-se do primeiro romance de sua autoria.

Após a conclusão, os inscritos receberão um e-mail que confirma a conclusão da primeira etapa de inscrições.

Entretanto, a efetivação da inscrição só é computada no momento do recebimento da obra física na sede da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Confira os requisitos necessários para a inscrição

As inscrições são válidas para obras escritas originalmente em português, no gênero literário romance, escritas por autor vivo, com a primeira edição publicada em 2024 e as primeiras identificações numéricas da obra com atribuição da Câmara Brasileira do Livro (CBL).

Também é obrigatório realizar a inscrição em apenas uma das categorias do prêmio e possuir autoria ou coautoria do livro (não serão validadas compilações ou compêndios).

O edital também explicita que, caso a obra se encaixe em mais de uma categoria, "na hipótese de algum coautor não ser estreante no gênero romance, a inscrição deverá ser feita na categoria ‘Prêmio São Paulo de Literatura de Melhor Romance do Ano de 2024'."