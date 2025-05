Post de término de Virgínia e Zé Felipe tem 2 milhões de likes em uma hora

Virgínia Fonseca, 26, e Zé Felipe, 27, anunciaram hoje o fim de seu casamento de cinco anos.

O que aconteceu

O post com o comunicado de separação atingiu 2 milhões de curtidas com apenas uma hora de haver sido publicado. "Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem — nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos: uma família linda. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós", diz parte da mensagem, compartilhada no Instagram.

Duas horas após entrar no ar, a publicação já ultrapassava 3 milhões de likes.

Mais de 370 mil pessoas, famosas e anônimas, haviam comentado a postagem até a conclusão desta nota. "Não acredito!", exclamou o ex-Fazenda Lucas Souza, 24. "Faz isso não, gente. Vai para a terapia, pelo amor de Deus!", 'suplicou' uma fã. "Caramba! Não imaginava. Sucesso para os dois", desejou um terceiro internauta, mais resignado.