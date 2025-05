Por que a atriz Maidê Mahl foi internada pela segunda vez?

A atriz Maidê Mahl, de 32 anos, foi internada pela segunda vez em abril, segundo uma postagem realizada nessa segunda-feira, 26, por sua amiga íntima Mariah Eveline, nas redes sociais da atriz.

Segundo Mariah, que é psicoterapeuta, Maidê se recupera da segunda internação, cujo motivo não foi especificado, e está no processo de reabilitação.

Ela comenta que a atriz ainda está com dificuldades na fala, motivo pelo qual suas redes sociais estão sendo atualizadas pela amiga: "Eu estou tomando conta intimamente de todos os passos que a Maidê dá nesse processo de reabilitação."

"A família dela é simples, do interior do estado do Rio Grande do Sul e eles participam e colaboram com o processo da Maidê como eles podem", esclarece Mariah.

"Neste momento, ela se comunica principalmente por escrita, na maior parte do tempo. A linguagem falada ainda é um pouco limitada. Por isso eu estou aqui, nesses quase nove meses."

Ela também relembrou o acidente da atriz, ocorrido em setembro de 2024, quando sua primeira internação ocorreu. "Ela ficou internada no Hospital das Clínicas por aproximadamente dois meses", complementou.

Após a internação, Maidê foi encaminhada para um centro de reabilitação por cerca de um mês e meio. Após esse período, Mariah explica que houve a necessidade de uma segunda internação.

"Não tem sido um processo fácil. É um processo que sofreu algumas intercorrências, tem seus altos e baixos, mas é possível", manifestou a psicoterapeuta. Ela finalizou o depoimento após agradecer o carinho e as mensagens positivas de fãs e seguidores da atriz.

Em 8 de maio, Maidê compartilhou em suas redes sociais um pouco do processo de reabilitação pelo qual passa. No vídeo, ela caminha com a ajuda de aparelhos.

Entenda o desaparecimento e a primeira internação de Maidê

Conhecida por viver Elke Maravilha em O Rei da TV (2022) e pela série Vale dos Esquecidos, Maidê desapareceu no começo de setembro de 2024 após ser vista com uma mochila nas costas no bairro paulistano de Moema, na zona sul de São Paulo.

Seu sumiço mobilizou famosos e, três dias depois, em 5 de setembro, ela foi encontrada com ferimentos graves e desacordada em um hotel do centro de São Paulo. Maidê ficou um mês em coma internada na UTI e teve alta hospitalar no final de janeiro de 2025.

Em abril deste ano, ela abriu uma vaquinha online para o tratamento e a reabilitação. Desde então, é a psicoterapeuta e amiga íntima Mariah, com quem a atriz atualmente mora, que cuida do processo de recuperação.