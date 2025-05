Sofia em 'A Viagem', Roberta Índio do Brasil largou TV após doença da filha

Roberta Índio do Brasil, 51, se destacou ao viver Sofia na novela "A Viagem", original de 1994 e que está sendo reexibida no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo. Há quase 20 anos longe da TV, a atriz deixou a carreira artística e, hoje, leva uma vida discreta. Splash relembra, a seguir, sua trajetória e revela como ela está hoje.

Carreira breve, mas marcante

Roberta Índio do Brasil estreou na TV em 1991 na minissérie "O Fantasma da Ópera". Depois, esteve em episódios de "Os Trapalhões" e "Você Decide" antes de ser escalada para a minissérie "A Madona de Cedro", em 1994.

Em "A Viagem", a atriz deu vida a Sofia, jovem violinista que idealiza o amor-perfeito inspirado no mito de Eros e Psiquê. Hospedada na pensão de Dona Cininha, a personagem protagoniza um triângulo amoroso inesperado após engravidar e esconder a identidade do pai, criando tensão entre os rapazes da casa.

A priori, Zeca (Irving São Paulo) é pressionado a assumir a paternidade. Os dois acabam se casando, mas vivem em pé de guerra e, no fim da trama, Sofia assume sua paixão —já bem correspondida— por Padilha (Renato Rabello).

Sofia (Roberta Índio do Brasil) e Zeca (Irving São Paulo) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo

Em 1995, ela esteve em "Quatro por Quatro", onde interpretou a médica Isaurinha. Até então esposa de Átila (Paulo Guarnieri), a personagem mantém um caso amoroso com Raí (Marcello Novaes) há bastante tempo e acaba sendo desmascarada pelo marido.

Depois, integrou o elenco de "Explode Coração" (1995-1996). Na novela de Gloria Perez, Roberta deu vida a Maria Catarina, filha dos personagens de Renée de Vielmond e Reginaldo Faria.

Roberta posa nos bastidores de 'Explode Coração' com Patrick de Alencar, Felipe Folgosi e Leandra Leal Imagem: CEDOC/TV Globo

Antes de começar a se interessar por outras áreas, Roberta participou de "Malhação", em 1997. Na extinta novela teen, ela interpretou Tati, filha de Beth (Yoná Magalhães) e amiga de Bárbara Maldonado (Lucinha Lins).

Problema de saúde da filha

Após seu casamento, no ano 2000, Roberta Índio do Brasil começou a estudar economia. Ela ingressou no curso na Universidade Simmons College, em Boston, nos Estados Unidos. Em 2005, quatro anos após nascer sua primeira filha, conquistou o diploma de ciências econômicas, na Unesp.

Retomou a carreira de atriz em 2006 e trabalhou em "Cobras e Lagartos" antes de parar definitivamente. Na história, ela foi a professora de Sushi, filho de Henriqueta, personagem vivida por Cássia Kis. Além das novelas, esteve também em algumas peças de teatro.

Após o nascimento de sua segunda filha, formou-se também em psicologia. Segundo a ex-atriz, um problema de saúde da caçula a fez decidir mudar os rumos da carreira.

Quando a minha filha menor nasceu, eu passei por um grande susto, pois ela teve uma doença não muito comum. Na época, era uma alergia multialimentar. Naquele momento, eu decidi repensar a minha vida e fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas. Roberta Índio do Brasil, ao Vídeo Show, em 2015

Hoje, aos 51 anos, atua no treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial. Nas redes sociais, a ex-artista assina como Roberta B. Rosenburg e publica registros com a família.