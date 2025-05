Popload Festival anuncia palco extra com Yago Opróprio, Jadsa e Stephanie

O Popload 2025 anuncia o Palco Poploading by Heineken — um segundo palco que representa com tudo a curadoria e a personalidade do perfil @popload nas redes. Nele, artistas emergentes se apresentam em sets intensos de 25 minutos: Yago Oproprio, Moor Mother (dj set), Maria Beraldo, Vera Fischer Era Clubber, Jadsa, Supervão e Stefanie. Mais espaço, mais descobertas, mais Popload!

Maria Beraldo Imagem: Reprodução/Instagram/@mariaberaldo_

O festival acontece no dia 31 de maio, no Parque Ibirapuera, com um line-up ousado distribuído pelos dois palcos. E tem mais: Moor Mother também sobe ao palco ao lado de Kim Gordon, no domingo, 1º de junho, no Cine Joia, encerrando a programação indie rock da semana em São Paulo com chave de ouro.



Popload Festival 2025

31 de maio - Parque Ibirapuera, SP

Ingressos à venda.