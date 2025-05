Orgasmo em 2 min: como sugador de clitóris consegue causar (tanto) prazer?

Existem diferentes opções de brinquedos sexuais: dildos, vibradores, bullets e, claro, sugadores de clitóris — os mais queridinhos e tecnológicos do momento. O melhor é que eles podem ser usados individualmente ou para complementar as relações com outras pessoas.

Vamos falar sobre os sugadores. Como esse pequeno aparelho é feito? Ele realmente suga o clitóris? Pode machucar? Como deve ser higienizado? Todos os modelos são iguais? Vamos por partes.

Como funciona?

A tecnologia dos dispositivos surgiu na Alemanha e se popularizou nos últimos anos, principalmente considerando o fato de que muitas mulheres sentem dificuldades de gozar apenas com a penetração.

O "segredo" para o prazer está, na verdade, num órgão menor do que a vagina e com muito mais terminações nervosas: o clitóris.

Imagem: Arte/UOL

Alguns modelos prometem orgasmos em até dois minutos — mais rápido do que preparar um macarrão instantâneo. Para quem não encontra prazer sozinha ou com mais pessoas, parece um bom negócio.

Ao contrário do que o nome sugere, o sugador de clitóris não suga o órgão de forma literal.

O aparelho tem um bocal que contém uma pequena membrana feita de silicone. Ligada a um motor, ela faz um movimento para cima e para baixo, o que cria um ar que fica ali pressionado no espaço do bocal. É esse "ventinho" dentro de um ambiente de pressão que leva o clitóris ao orgasmo.

A membrana do sugador não chega nem a tocar o clitóris, e o bocal não cria um vácuo capaz de sugar o órgão, ele apenas pressiona o ar sobre a região. Por ter mais de 8 mil terminações nervosas, o sangue circula cada vez mais rápido com o estímulo e consegue atingir o orgasmo.

Normalmente, os sugadores têm diferentes níveis de intensidade — alguns chegam a ter mais de 10 velocidades de estímulos. Quanto mais intenso, mais rápido a membrana se movimenta e mais pressão ela cria sobre o clitóris. Usar o sugador na menor velocidade, por exemplo, pode te fazer levar mais tempo para gozar.

Dúvidas comuns

O que faz ele funcionar sem fio?

O que faz o motor funcionar é uma pequena bateria de lítio. Os sugadores vêm com um carregador, assim como os celulares. Uma carga de duas horas pode fazê-lo funcionar por pelo menos uma hora, em algumas versões. Em outras, é possível que o aparelho dure semanas longe da tomada — dependendo, claro, da frequência de uso e as velocidades escolhidas.

Por dentro, tudo é ligado por fios: a bateria no motor e este ao dispositivo que carrega a membrana de silicone. É uma engenharia até bastante simples.

E pode molhar?

Sim, mas é preciso tomar cuidado. Modelos podem ser usados durante o banho, por exemplo. Todo o seu mecanismo é envolto em silicone, mas não é qualquer tipo de silicone.

Por estar em contato com uma região íntima, o material precisa ser limpo para não causar irritações, lesões e doenças. É essa capa de silicone também que permite os sugadores de clitóris serem resistentes à água.

Se você pensou em banheira, saiba que eles podem ser submersos por até meia hora. Mais do que isso pode fazer com que ele se rompa e a água prejudique o aparelho elétrico.

O tamanho do bocal importa?

Depende. Existem vários modelos de sugadores no mercado, todos têm o mesmo mecanismo. O que muda é o estilo e o tamanho do bocal, alguns têm bocais maiores e outros têm bocais menores. Quanto menor o tamanho, mais intensa pode ser a pressão. Pessoas muito sensíveis podem se sentir mais confortáveis com um sugador de bocal maior com uma pulsação menos intensa.

Como higienizar e armazenar o sugador de clitóris?

Apenas com água e sabão neutro. Não é preciso usar escova dentro do bocal nem hastes flexíveis de algodão, nenhum objeto é necessário para limpar por dentro do bocal, a corrente de água é suficiente para deixá-lo limpo. O ideal é guardá-lo bem seco em um local que também esteja bem higienizado e sem umidade.

Também é importante lembrar que ele não deve ser compartilhado com outras pessoas. Se quiser dividir a brincadeira, é melhor cada uma ter o seu brinquedo para evitar contaminação de possíveis doenças.

Ele pode machucar?

Como ele não entra em contato com o clitóris, é difícil que ele machuque o órgão. Mas é preciso posicioná-lo corretamente para evitar desconforto na hora de usar. Não tem posição correta para que ele funcione também, vai do gosto da pessoa, mas o indicado é que a região esteja bastante lubrificada para evitar pequenas lesões e assaduras que podem ser provocadas pelo atrito do brinquedo sobre a região íntima, já que a pele da área é muito fina.

*Com reportagem de maio de 2024