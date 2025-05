O dia que Jeffrey Dean Morgan foi seduzido pelo bumbum de Rodrigo Lombardi

Jeffrey Dean Morgan ("The Walking Dead") e Rodrigo Lombardi ("Verdades Secretas") agora são "melhores amigos". Os dois se conheceram em Montevidéu, Uruguai, para uma campanha publicitária, e a química foi instantânea —ao que parece. Se até então diziam que Morgan era um irmão perdido do espanhol Javier Bardem, agora ele quer que essa comparação aconteça com Lombardi. "Assim que o vi, falei: 'Podíamos ser irmãos'. E foi amor à primeira vista", conta o ator americano.

Rodrigo, por sua vez, revelou que ficou nervoso antes do encontro, imaginando que Jeffrey seria um bad boy intransponível. Após o encontro, no entanto, veio o veredito: "Ele é um cachorro louco igual a mim", garante Lombardi rindo, em conversa com Splash.

O que Jeffrey Dean Morgan não imaginava é o sucesso seu novo "familiar" faz no Brasil. Depois que soube das cenas picantes de Lombardi em "Verdades Secretas" e, principalmente, que o bumbum do colega apareceu na série, Dean Morgan não queria falar de mais nada. "Espera aí... que cena é essa?", disse curioso, prometendo procurar no Google sobre o que se trata. "Preciso ver isso! A bunda de Rodrigo Lombardi não é nada que se deixa passar", brincou.

Cena de 'Verdades Secretas', com Rodrigo Lombardi nu Imagem: Reprodução/ Globo

Quando a entrevista virtual da dupla para Splash já havia se tornado um caos, com brincadeiras e muita risada, Dean Morgan revelou trocar mensagens todos os dias com Lombardi, inclusive o zoando ao falar de seu físico. "Por que diabos alguém se apaixonaria por mim se vocês têm o Rodrigo aí, no Brasil? O cara está sempre de camisa aberta". Rodrigo Lomabardi então respondeu: "Ele está me usando como isca para conquistar o Brasil!"

As gravações

O comercial filmado para a Spaten exigia seriedade e elegância, mas a dupla não conseguiu se comportar. Entre takes interrompidos por risadas e cervejas tomadas escondido, os dois admitiram: "Eles falavam 'nada de sorrir', mas como não rir com esse cara aqui do meu lado?", disse Dean Morgan.

Já Rodrigo Lombardi disse que a diversão se restringia aos dois, pois não eram todos da equipe de produção que entendiam bem inglês. Outro empecilho destacado pelo brasileiro era o humor "peculiar" do colega. "Jeffrey tentou improvisar umas falas, mas ninguém na equipe entendia. Só eu ri!"

E quando perguntados sobre quem dançava melhor, Jeffrey foi categórico: "Rodrigo, sem dúvida. Eu só queria brigar!"

Jeffrey Dean Morgan e Rodrigo Lombardi em gravações de comercial Imagem: Reprodução/ Instagram

Questionado se seus personagens conhecidos por gostar de brigas, Negan ("The Walking Dead") e o Comediante ("Watchmen"), enfrentassem os personagens da Spaten, quem sairia vencedor, Jeffrey falou sem hesitar: "Nós dois, de terno!". E com o Rodrigo do meu lado, é vitória na certa", disse. O brasileiro concordou, mas brincou: "Só se estivermos bêbados. Aí a gente dança para fugir da confusão."