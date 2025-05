Nany People ficou 'pegadora' depois dos 35: 'Virei a caçadora, predadora'

Nany People, 59, revelou que prefere se relacionar com homens mais novos.

O que aconteceu

People afirmou que homens mais novos são mais decididos que os da sua idade. "Tem que ser novinho. Quem gosta de pau velho é orquídea... Eu vou nos querubins. Isso não é etarismo. Isso é você não perder a coisa mais preciosa da sua existência que é o tempo, não tenho mais tempo para perder com ninguém. Você fala com um coroa: 'vamos jantar'. Ele fala: 'pizzaria ou churrascaria?' Até pensar, fechou o restaurante. Pega um novinho, fala 'vamos no fast-food', ele topa", declarou durante entrevista à maquiadora Bianca DellaFancy no YouTube.

A atriz explicou que demorou para iniciar a vida sexual. "Eu demorei a dar, com 22 era virgem ainda. Dei em Serrania, com um bofe que eu era apaixonada, em um cafezal". Na entrevista, a artista destacou que só depois dos 35 anos que passou a ser "pegadora".

Eu fui dar mesmo com vontade depois dos 35. Aí virei a caçadora, predadora. Falava: 'quero aquele menino', e ia em cima. O não já tenho. Quando você é novinha tem medo da rejeição, depois dos 40 fica difícil. Se você [esperar] uma pessoa [com todas as qualidades] que você quer... essa pessoa não existe.

Nany People também disse nunca ter tido dúvidas de sua identidade de gênero e vocação artística. "Se tem uma coisa que eu sei é que nasci para fazer teatro e dar. Eu sempre soube disso. Como mulher trans nunca tive grandes romances por isso, porque os boys querem pegar a gente para fazer [eles serem] a menina e comigo não rola".