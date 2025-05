Multado por trabalho escravo, Leonardo tem fazenda de R$ 60 mi com 'praia'

Multado por manter trabalhadores em condições degradantes em área arrendada de sua propriedade, o cantor Leonardo é proprietário há mais de 20 anos na fazenda Talismã, em Goiás, avaliada em R$ 60 milhões. Hoje ela é equipada com luxos como lago com motos aquáticas, praia artificial e capela privada.

O que aconteceu

Localizada em Jussara, no noroeste de Goiás, a Fazenda Talismã é avaliada em R$ 60 milhões e tem mais de mil hectares — o equivalente a 10 milhões de metros quadrados, ou cerca de mil campos de futebol. É nesse espaço que Leonardo mantém uma das maiores estruturas privadas de lazer entre artistas do sertanejo.

A principal atividade econômica da fazenda é a pecuária bovina. Segundo o próprio cantor, a Talismã abriga mais de 5 mil cabeças de gado para recria, engorda e comercialização. Em 2022, parte da área foi arrendada para cultivo de grãos. Mas a maior vitrine da propriedade são suas instalações de luxo.

No centro da fazenda há uma mansão com suítes numeradas e vista para o lago. A residência principal tem piscina, cozinha gourmet com área para churrasco, salão de jogos com mesa de sinuca, e um deque de madeira que conecta os quartos diretamente à margem do lago. O lago, de dimensões navegáveis, é usado por familiares e convidados em passeios de moto aquática.

Área destinada para criação de gado na fazenda de Leonardo Imagem: Reprodução/YouTube

A área de lazer inclui praia artificial com areia branca. A estrutura foi exibida por Virgínia Fonseca, influenciadora digital e nora de Leonardo, em vídeos publicados no YouTube. A praia foi palco de registros das netas do cantor brincando com os avós, e de eventos transmitidos ao vivo. Em 2023, o chá revelação do terceiro filho de Virgínia e Zé Felipe foi realizado na fazenda e reuniu 1,4 milhão de espectadores simultâneos online.

Há também quadras de futevôlei, bangalôs e uma capela particular. Construída por Leonardo, a igreja particular da Talismã serve como espaço de orações da família. Os vídeos divulgados mostram ainda quadras esportivas, mobiliário sofisticado e campos abertos de pastagem que cercam a propriedade.

O nome da fazenda homenageia a antiga dupla do cantor com o irmão Leandro, morto em 1998. O local é palco de celebrações, como o aniversário de João Guilherme, filho de Leonardo. Na ocasião, a namorada de João, Bruna Marquezine. chamou atenção pela discrição, longe de outras pessoas presentes, como a cunhada Virginia Fonseca.

A fazenda já foi palco de uma invasão envolvendo 420 kg de cocaína. Em novembro de 2023, um avião com carga de drogas pousou sem autorização na Talismã. Segundo a Polícia Militar de Goiás, homens armados invadiram o terreno com uma caminhonete e abasteceram a aeronave. Houve troca de tiros e dois suspeitos morreram. Leonardo não estava na fazenda no momento da invasão, segundo sua assessoria.

Virginia Fonseca mostrou detalhes da Fazenda Talismã em vídeo de mini-férias com o sogro Imagem: Reprodução/Youtube/Virginia Fonseca

Trabalho escravo

Leonardo foi incluído na "lista suja" do trabalho escravo em 2024. A atualização do cadastro, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foi publicada em outubro do ano passado com 176 novos nomes de empregadores responsabilizados por manter trabalhadores em situação análoga à escravidão. O cantor aparece pelo nome civil, Emival Eterno da Costa, vinculado a uma operação realizada em novembro de 2023, em uma área da Fazenda Lakanka, anexa à Talismã.

Seis pessoas foram resgatadas em condições degradantes. Entre elas, havia um adolescente de 17 anos. Segundo o relatório de fiscalização acessado pela Repórter Brasil, os trabalhadores dormiam em uma estrutura improvisada, sem cama, pia ou banheiro, em ambiente com fezes de morcegos e galões de agrotóxico. Outras doze pessoas atuavam "na mais completa informalidade".

Leonardo pagou R$ 94.063,24 em multa ao Ministério Público do Trabalho e R$ 225 mil em indenizações. Cada adulto recebeu R$ 35 mil e o adolescente de 17 anos, R$ 50 mil. Os valores foram definidos em um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPT (Ministério Público do Trabalho) e a Defensoria Pública da União. Após os pagamentos, o caso foi arquivado.

Leonardo afirma que a área estava arrendada e nega responsabilidade. Segundo ele, a fazenda havia sido cedida a terceiros para plantio e ele desconhecia as condições dos alojamentos. "Foi lavrada uma multa para mim, como proprietário da fazenda, mas pagamos e está tudo arquivado", disse em vídeo nas redes sociais. "Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa e sempre serei".

A fiscalização concluiu que ele ainda era responsável pela área. Mesmo arrendada, cabia ao proprietário garantir a estrutura mínima do local. Com base nisso, o Ministério entendeu que havia responsabilidade direta e encerrou o processo administrativo com a inclusão de seu nome no cadastro. A "lista suja" tem validade de dois anos e não permite recurso.

