Mestrinho, Mariana Aydar e+: veja programação do São João de São Paulo 2025

O São João de São Paulo recebe diversas atrações para dias de festa junina — com shows já neste sábado (31).

O que aconteceu

Evento vai rolar no Parque Villa-Lobos nos dias 31 de maio e 1, 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de junho. Festejo conta com shows, vila junina, brincadeiras para as crianças, quadrilhas e diversas opções da gastronomia brasileira com comidas típicas.

Ao todo serão dez dias de festa quando o parque se transforma para os festejos juninos. A entrada é gratuita, mediante o resgate de ingressos antecipados.

O São João de São Paulo costuma movimentar a capital desde a primeira edição. Forró e shows estarão presentes.

Artistas farão apresentações musicais como Mestrinho, Mariana Aydar, Peixelétrico, Bloco de Pífanos de São Paulo, Dois Dobrado, Paulla Zeferino, Forró para Nois e Duka Santos. Completam os shows: Rastapé, Bruna Bernardy, Família Virgulino, Filipe Toca e Diana do Sertão.

O São João de São Paulo reuniu muitos amantes de festa junina no ano passado Imagem: Divulgação

O Nordeste estará presente com barracas de comidas e bebidas típicas: milho, cachorro-quente, pastel, churros, crepes, bebidas e pamonha são itens que serão vendidos.

Os restaurantes Família Kariri, Sotero Cozinha Original, Fortal Cuscuz, Souk Burguer, Pita Kebab, Pamonharia Goiana, Tremdoido, Las Chicas Empanadas, Morrones e Bullguer estarão presentes no festival com seus cardápios nordestinos.

O São João de São Paulo é apresentado pelo Ministério da Cultura, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e SulAmérica.

SERVIÇO

Local: Parque Villa Lobos

Endereço: Av. Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros - SP

Dias: 31 de maio e 1,7, 8, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de junho

Horário de abertura: 10h

Evento gratuito e ingressos a serem retirados na Sympla

Informações: www.instagram.com/saojoaodesp/