Novos apresentadores, prêmio recorde: quais as novidades do MasterChef 2025

Hoje é dia de estreia do MasterChef Brasil 2025! O reality gastronômico da Band inicia a 12ª temporada com amadores trazendo novidades em premiação e apresentação da atração.

O que sabemos do MasterChef 2025?

Dinâmica do reality show: 18 cozinheiros amadores vão colocar à prova seus conhecimentos gastronômicos e disputar o posto de melhor cozinheiro amador do Brasil.

Prêmio recorde: o vencedor do MasterChef Brasil 2025 irá embolsar nada mais, nada menos que R$ 500 mil. O campeão da temporada receberá R$ 350 mil do programa, R$ 50 mil de uma consultoria de negócio e R$ 100 mil de uma empresa de gestão financeira.

Além disso, o campeão também ganhará um vale-presente no valor de R$ 30 mil para montagem de seu restaurante e um curso completo na renomada escola francesa Le Cordon Bleu.

Novos apresentadores: a versão brasileira vai se adequar aos demais MasterChef pelo mundo, em que os jurados também atuam como apresentadores. Com a saída de Ana Paula Padrão, o trio Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça assume também a função de comandar atração.

A Ana teve um papel muito importante, mas a gente consegue assumir esse palco e fazer esse trabalho. Era a Ana quem fazia a cerimônia, por exemplo. Agora, temos esse acesso rápido a eles. Está bem gostoso apresentar as provas e fazer o que ela fazia.

Henrique Fogaça, em conversa com jornalista MasterChef Brasil

MasterChef 2025 terá troféu personalizado para o campeão da temporada Imagem: Melissa Haidar/Band

Dias de exibição: a Band exibe o MasterChef Brasil às terças-feiras, a partir das 22h30, com reprise aos domingos, às 16h. A atração também será exibida toda sexta-feira, a partir de 30 de maio, às 19h, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max.

Tempo no ar: a nova temporada do MasterChef Brasil terá um total de 15 episódios. O programa estreia hoje e tem previsão para acabar no fim de julho.

QG MasterChef: o reality gastronômico terá os ex-MasterChefs Raul Lemos, Will Duarte e Gabriela Paveloski comandando o bate-papo com eliminado. O trio também será responsável por trazer conteúdos exclusivos de bastidores da 12ª temporada toda quinta-feira, às 19h, no canal do MasterChef no Youtube.