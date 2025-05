Chico Barney: Maria de Fátima é a melhor coisa do remake de 'Vale Tudo'

Maria de Fátima é uma das protagonistas de "Vale Tudo", e Bella Campos está muito bem no papel da vilã, afirmaram Chico Barney e Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL.

Para os comentaristas, uma boa novela é construída com boas vilãs. E este é o caso da nova versão de "Vale Tudo" que, além de Maria de Fátima, também conta com Odete Roitman no "lado ruim da força".

Goste você ou não, compare com o original ou não, Maria de Fátima é a melhor coisa deste remake até agora. A Bella Campos está na medida do personagem, da atualização.

Chico Barney

Para Chico, Odete Roitman também se destaca, mas a versão de Debora Bloch fica mais interessante em cenas mais longas, em que a personalidade da personagem é melhor desenvolvida.

Eu vejo que tem muitas outras cenas que é meio que só para dar umas "mitadas". E aí vira um personagem quase que de programa de humor, sabe?

Chico Barney

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo