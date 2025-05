Larissa Manoela detona elenco do Power Couple: 'Gente maldosa e ardilosa'

Larissa Manoela, 24, teceu duras críticas à dinâmica e ao elenco da atual temporada do Power Couple Brasil (Record).

O que aconteceu

A atriz é amiga do ator Eike Duarte, 28, e da engenheira Natália Vivacqua, 29, um dos casais confinados no programa. "Fazia tempo que eu não via o reality de que meus amigos estão participando", comentou ela, em seu perfil no X (antigo Twitter).

Larissa afirmou ter pena dos amigos por conta das pessoas com quem convivem dentro do reality. "É impossível assistir com tanto VT de gente maldosa e ardilosa. Que convivência insuportável! Coitados!"

O comentário da eterna Maria Joaquina gerou revolta entre os internautas que acompanham a competição de casais. "Insuportável é conviver com eles!", rebateu um usuário do X. "Teus amiguinhos são tão bonzinhos, não é mesmo? Ah, me poupe de hipocrisia!", ironizou outra. "Ajuda a gente a eliminar seus amigos, Lari", 'propôs' um terceiro, sarcástico.