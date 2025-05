Gordão da XJ anuncia fim do namoro com Nicolle Caroline: 'Amor de verdade'

Chegou ao fim o namoro entre Gordão da XJ, 20, e Nicolle Caroline, 21.

O que aconteceu

O influenciador digital confirmou o término através de comunicado nas redes sociais. "Eu e a Nicole não estamos mais juntos. Após 11 meses de relacionamento, decidimos seguir caminhos diferentes. Foi uma decisão com respeito, carinho e a consciência de que, se for da vontade de Deus, nossos caminhos podem se cruzar novamente no futuro", comunicou ele, por meio de texto divulgado nos stories de seu Instagram.

Gordão reafirmou seu carinho e respeito por Nicole e agradeceu todo o apoio que recebeu da agora ex-companheira. "Eu conheci o amor de verdade. Ela cuidou de mim como ninguém jamais cuidou. Por ela, eu voltei a ter vontade de viver, reencontrei alegria nos dias difíceis, me tornei uma pessoa melhor ao lado dela. Sou imensamente grato por isso. Vivemos momentos especiais, cheios de aprendizado, leveza e afeto. E mesmo com o fim desse ciclo, o carinho e o respeito permanecem."

Ele deixou claro que o término foi amigável e motivado por incompatibilidades pessoais. "Com o tempo, percebemos que estávamos em fases diferentes da vida. Não houve mágoas, apenas maturidade para entender que, às vezes, o amor também sabe a hora de deixar ir. Desejo a ela o melhor que a vida pode oferecer, que seja feliz, realizada e siga brilhando com a luz que sempre teve."