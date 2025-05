Gilberto Gil receberá Liniker, Paralamas, Nando Reis e mais atrações no cruzeiro Tempo Rei

Gilberto Gil levará sua última turnê para alto mar com uma série de atrações especiais, conforme divulgado na segunda-feira, 26. No cruzeiro, batizado de Navio Tempo Rei, o músico fará dois shows: além de apresentar o repertório atual, também resgata o show Aquele Abraço, que rodou o mundo em 2022.

Durante os quatro dias no oceano, o navio receberá ainda vozes da música brasileira de diferentes gerações. O line-up conta com Liniker, Os Paralamas do Sucesso, Nando Reis, Jorge Vercillo, João Gomes convida Mãeana, Gilsons e Elba Ramalho.

O MSC Preziosa ficará em alto mar dos dias 1° a 4 de dezembro, saindo do porto de Santos, em São Paulo, com destino a Búzios, no Rio de Janeiro.

A venda de ingressos já está aberta desde o último dia 12, pelo site oficial do Navio Tempo Rei, com valores a partir de R$ 4.698 por pessoa (cabine interna quádrupla) até R$ 16.458 por pessoa (cabine Yacht Club quádrupla).

Confira a programação completa do Navio Tempo Rei

1º de dezembro

Partida do Porto de Santos, São Paulo

17h30 - Gilsons

22h30 - Nando Reis

0h30 - Jorge Vercillo

2 de dezembro

Pausa na Praia de Copacabana

17h30 - Gilberto Gil apresenta Tempo Rei

22h30 - Os Paralamas do Sucesso

0h - João Gomes convida Mãeana

3 de dezembro

Pausa em Búzios

17h - Liniker

18h30 - Elba Ramalho

22h30 - Gilberto Gil apresenta Aquele Abraço