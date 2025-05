Flávia Alessandra diz que já tentou 'converter' gay: 'Não conheço ex-gay'

Flávia Alessandra, 50, admitiu que já tentou "converter" alguns gays, mas ressaltou que não conseguiu porque não existe "ex-gay".

O que aconteceu

Alessandra abordou o assunto no videocast Pé no Sofá Pod, que ela comanda ao lado da filha, Giulia Costa. No episódio mais recente, a atriz leu a mensagem de uma ouvinte, identificada como Camila, que pediu conselho após se apaixonar por um amigo que é gay.

"Do nada, meu coração começou a bater diferente quando estou perto dele, não sei quando aconteceu, mas me peguei rindo feito boba e tentando parecer mais interessante para converter ele", diz trecho da mensagem enviada por Camila. Nesse momento, Flávia fez uma pausa e contou seu próprio relato: "Já tentei converter alguns [gays] e não conheço nenhum ex-gay", destacou.

Na sequência, a artista aconselhou Camila a partir para outra. "Não vai rolar, nunca conheci nenhum ex-gay. Você pode ter ele muito perto de você, mas acho que não vai adiantar".

Giulia Costa também disse para Camila seguir em frente porque é o melhor a ser feito. "Você não é trouxa, a culpa não é sua. Não é sobre você, é sobre ele, que é gay e não se interessa pelo seu sexo. Não existe cura gay, amiga. Talvez seja melhor se afastar para você superar".

Giulia e Flávia têm trocado confidências no videocast. Entre outros tópicos, Giulia já expôs inseguranças em relação ao próprio corpo e como faz para lidar com os ataques gratuitos que recebe nas redes sociais. Flávia, por sua vez, contou que quando estava solteira, tinha o hábito de namorar "muitos ao mesmo tempo".