Bilionária, brasileira e DJ: quem são as noras na treta da família Beckham

A família Beckham passa por uma crise. Segundo veículos internacionais, duas noras seriam os "pivôs" da treta: Nicola Peltz, mulher do primogênito, Brooklyn, e Kim Turnbull, namorada de Romeo Beckham —e ex de Brooklyn. Conheça as noras da família Beckham e entenda a confusão:

Nicola Peltz Beckham

Nicola Peltz é atriz, modelo e herdeira de família bilionária. Ela é filha caçula do bilionário Nelson Peltz e da modelo Claudia Heffner. Já atuou em produções como a série "Motel Bates" e "Transformers: A Era da Extinção".

Em 2022, rumores de que maltratava sua babá e os funcionários de sua casa foram desmentidos. Em 2009, colunas de fofoca afirmaram que funcionários recebiam um péssimo tratamento na casa dos Peltz, e que a atriz, então com 14 anos, ameaçava e maltratava babás e empregadas, inclusive a brasileira Gina Sampaio, que cuidava dela desde a infância. As histórias foram desmentidas pela família de Gina, que afirmou que Nicola e a babá eram como "mãe e filha". Ela morreu aos 92 anos em 2020.

Nicola e Brooklyn se casaram em 2022, quando Nicola supostamente passou por um "climão" com a sogra. Os boatos começaram quando Nicola não usou um vestido de noiva da marca de Victoria Beckham e, sim, da marca italiana Valentino. Em entrevista à revista Grazia, Nicola disse que a sogra se ofereceu para fazer o vestido, mas dias depois ligou e disse que seu ateliê não conseguiria produzi-lo. Apesar disso, as duas apareceram juntas depois para acabar com as fofocas.

Agora, Brooklyn e Nicola parecem ter se afastado da família Beckham. Segundo a revista Us Weekly, Brooklyn estaria exigindo que Nicola recebesse um "tratamento especial" de seus familiares e teria pedido para comemorar o aniversário de 50 anos do pai em um evento separado do resto da família.

Brooklyn estaria questionando sua criação e sua família por estar vivendo um relacionamento "saudável" com a mulher. "Nicola e Brooklyn têm um desejo mútuo de que Brooklyn explore seus interesses e cresça como pessoa. É isso que está causando a rixa na família", disse uma fonte à publicação.

Brooklyn Beckham comenta sobre tatuagens em homenagem a mulher Nicola Peltz Imagem: Reprodução/Instagram

Kim Turnbull

Kim Turnbull, namorada de Romeo Beckham, é modelo e DJ. Como modelo, ela já estrelou campanhas de marcas como Tommy Hilfiger e Rimmel e, como DJ, toca em festas e grandes eventos. Além disso, é neta do escultor escocês William Turnbull, que morreu em 2012.

Ela já teve um romance com Brooklyn e seria motivo de desavença entre os irmãos. Segundo o portal TMZ, Brooklyn e Nicola desaprovam o relacionamento de Romeo e Kim e questionam as intenções da modelo em relação ao jovem. O casal estaria se recusando a comparecer aos mesmos eventos em que Kim está.

A desavença teria colocado "lenha" na treta entre Brooklyn e os pais. Isso porque David e Victoria aprovam o relacionamento de Romeo e Kim, enquanto Brooklyn e Nicola não gostam da cunhada.

Romeo Beckham e a namorada, Kim Turnbull Imagem: Reprodução/Instagram @romeobeckham

Jackie Apostel

A brasileira Jackie Apostel é namorada do caçula da família, Cruz Beckham. Filha de mãe brasileira e pai alemão, Jackie é cantora e compositora e já trabalhou com artistas como Cleo e Carol Biazin. Aos 29 anos, ela é nove anos mais velha que o namorado, que tem 20.

Na "treta", Cruz e Jackie parecem estar mais próximos da família Beckham. Jackie e Cruz continuam frequentando os eventos dos Beckham normalmente, e Jackie segue interagindo com Kim e Romeo nas redes sociais.