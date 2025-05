Ex-atriz de 'Chiquititas' chora ao revelar dificuldades nos Estados Unidos

Gabriella Saraivah, que interpretou Tati na versão mais recente de Chiquititas, do SBT, usou suas redes sociais para relatar as dificuldades que sofre vivendo nos Estados Unidos. A atriz mora no país desde 2020.

No vídeo, ela aparece ao lado de sua mãe, que afirmou que sua maior dificuldade no país foi aprender a língua inglesa, já que quando elas se mudaram para os Estados Unidos, ela não era fluente na língua.

Já Gabriella disse que a maior dificuldade que enfrenta no país é seguir com sua carreira de atriz.

"Eu tinha uma carreira consolidada no Brasil, trabalhava bastante, nunca ficava muito tempo parada, mudando para cá, começa do zero. Tem muita pressão externa. ‘Gabi, não vai voltar a fazer novela?’, diretores, produtores, aí, às vezes, a gente fica: ‘Será que fiz m...?’", questionou.

No Brasil, Juliana, mãe de Gabriella, trabalhava como empresária. Já nos Estados Unidos, ela trabalha como babá. Ela explicou que adora lidar com crianças, mas que, às vezes, trabalha com algumas que são difíceis de lidar e que por isso sua autoestima "foi lá embaixo".

A atriz chegou a se emocionar ao falar das dificuldades que a mãe enfrenta no país e disse que já pensou em desistir de morar no exterior para que ela pare de trabalhar.

"Minha mãe trabalha muito, não tem tempo para nada e mesmo assim todo dinheiro vai para pagar aluguel, comida, e isso me deixa triste, porque eu queria poder fazer mais", finalizou.