Dieguinho: Eliana foi de estrela no SBT a tapa buraco na Globo

Eliana saiu do SBT há quase um ano, e passou a integrar o time da Globo. Desde então, a apresentadora foi subutilizada pela emissora, segundo a opinião de Dieguinho. Ele falou sobre o assunto durante o Splash Show desta terça-feira (27).

Um dos últimos trabalhados de Eliana na Globo foi o comando do Festival LED Rio, que promove debates e reflexões sobre o futuro da educação. Ela também esteve no comando do The Masked Singer deste ano.

A Globo praticamente acabou com a imagem da Eliana. Destruiu a Eliana. A gente está vendo a Eliana subutilizada (?) A Eliana virou a Ana Furtado na Globo

Dieguinho

Para Dieguinho, Eliana tinha um status de estrela do SBT, o que acende uma dúvida sobre as motivações para ela ter aceitado ir para a Globo.

No SBT ela era estrela, na Globo ela é substituta, é tapa buraco. Ela não está tendo o talento potencial de marca e de apresentação que ela poderia ter

Dieguinho

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo