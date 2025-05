Dira Paes diz que viu pênis pela 1º vez em preparação de filme: 'Uns 50'

Dira Paes, 55, revelou que viu um pênis pela primeira vez aos 15 anos, durante exercício de preparação para o filme "A Floresta de Esmeraldas" (1985).

O que aconteceu

Atriz explicou que ficou pelada em um círculo com várias outras pessoas, entre os quais "uns 50" homens com seus membros expostos. "Nos posicionamos em forma de um círculo e tiramos a roupa ao mesmo tempo. Havia todos os tipos e formatos ali, na minha frente. Então foi uma espécie de apresentação à criação da Terra", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

A atriz destacou que sua mãe acompanhou tudo de perto. "Mas minha mãe estava lá, acompanhando tudo, claro."

O filme que apresentou Dira à nudez adulta marcou sua entrada nas artes cênicas. Na entrevista, a atriz disse compreender hoje "a perspicácia daquela menina" de 15 anos que encarou aquela preparação despida das próprias vestimentas para o filme dirigido pelo cineasta britânico John Boorman.

O cinema me criou e me deu tudo, inclusive o grande amor. Acho que minha formação como mulher, atriz e cidadã se deu mesmo a partir dos filmes. Hoje vejo a perspicácia daquela menina que encarou o Boorman e falou: 'My name is Dira, I am 15'. Dira Paes

Dira é casada com o diretor de fotografia Pablo Baião. Os dois estão casados há quase 20 anos e, juntos, são pais de Ignácio, 17, e Martin, 9. Além da carreira de sucesso nos cinemas, ela também se consolidou na TV com diversos personagens de sucesso em produções da Globo.