Danilo Gentili sobre polêmica com influenciador: 'Esse cara é uma mala'

Danilo Gentili, 45, que se envolveu em uma polêmica no aeroporto de Florianópolis ao mandar um caçador de autógrafos "arrumar um emprego", decidiu se pronunciar sobre o episódio.

O que aconteceu

Gentili comentou a repercussão do vídeo, sem medir palavras. "Esse cara é uma mala, e da próxima vez vou mandar ele tomar no c*", disparou o apresentador do The Noite em entrevista ao jornalista Paulo Mathias.

Segundo Gentili, o "Caçador de Autógrafos" não é um fã. O humorista o descreve como alguém que espera celebridades no aeroporto com o objetivo de gerar conteúdos. "Essa é a décima vez que ele me aborda. Em todas fui educado, tirei foto, e ele nunca postou nada. Mas aí, quando o famoso reage, ele vem com esse papo de 'falta de humildade'", explicou.

O comediante afirmou ainda que o comportamento é recorrente e estratégico. "Se você for nas redes sociais desse cara, vai ver ele fazendo a mesma coisa com a Pitty, com o João Gordo e com outros famosos. Esse cara não é fã de ninguém. A vida dele é fazer isso", criticou.

O início da polêmica

O vídeo foi gravado enquanto Danilo Gentili deixava o aeroporto de Florianópolis. Ao ser abordado pelo influenciador, o apresentador reagiu com irritação. "De novo? Já tem dez fotos. Toda vez que venho [em Florianópolis] você tira", comentou o humorista que estava ao lado de Diguinho, seu parceiro de palco no Sbt. O influenciador respondeu que os dois se encontraram há duas semanas.

Gentili reagiu com a frase que acabou viralizando nas redes sociais. "Arruma um emprego", disparou o humorista durante o encontro.