Jon Vlogs falta a CPI das Bets; ausência é chamada de 'desprezo ao povo'

Jon Vlogs, 25, não apareceu para prestar depoimento à CPI das Bets, hoje, no Senado, em Brasília.

O que aconteceu

A falha em não comparecer é um ato de desprezo com essa comissão, o povo brasileiro e as famílias devastadas pelas operações descontroladas das plataformas de apostas. Reprovamos esse comportamento com a máxima severidade. Determinarei a adoção de medidas apropriadas à Advocacia do Senado, incluindo uma possível condução coercitiva. Senador Dr. Hiran, presidente da CPI

Procurada por Splash, a equipe de Jon Vlogs não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

Influenciador havia sido convocado na condição de investigado. De acordo com requerimento da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, ele tem "relevância" no mercado de apostas online porque reúne grande número de usuários na plataforma Jonbet e também esteve à frente de uma "massiva" campanha de promoção da Blaze.

A presença é crucial para esclarecer a responsabilidade dos influenciadores digitais na criação e promoção de plataformas de apostas, bem como para investigar os potenciais conflitos éticos envolvidos nessas práticas. Soraya Thronicke

Empresário Jorge Barbosa Dias também não compareceu. Ele é sócio da JBD Comunicação e Tecnologia, responsável pela marca MarjoSports, e teve a empresa credenciada pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro para operar apostas esportivas.

Criada em novembro de 2024, a CPI tem o objetivo de investigar a influência de jogos de apostas online no orçamento dos brasileiros e possível associação com organizações criminosas. A Comissão Parlamentar de Inquérito também apura o uso de influenciadores digitais na divulgação de jogos de azar.