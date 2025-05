Bono sobre relação com pai: 'Queria ter pedido perdão enquanto estava vivo'

Bono, do U2, é o convidado de hoje do "Conversa com Bial" (Globo).

O que aconteceu

Ele falou da relação difícil com o pai e como o perdão transformou a própria voz. O músico participou do episódio 1500 do programa.

Eu fui um garoto difícil de lidar [...]. Só queria ter pedido perdão enquanto ele estava vivo, mas só aconteceu anos depois. Enfim, fui para uma capela local aqui na França, onde estou agora. Era uma capelinha vazia, e eu pedi perdão a ele. Eu canto para impressionar você até hoje. Bono

Artista falou da importância do momento para seguir em frente. "Saí daquela igreja um pouco diferente. Deixei algo para trás, e isso libertou minha voz. Estou cantando como um passarinho. Até nas gravações recentes com o U2, eles disseram: 'De onde está vindo essa voz?'. Então ainda estou nessa jornada para ser um cantor. Não é como se eu tivesse tido o meu auge".

Atração recordou apresentações do U2 no Brasil, entre elas quando Gilberto Gil recebeu a banda em um trio elétrico durante o Carnaval de Salvador. O programa vai ao ar às 23h45 no GNT, e após o Jornal da Globo na TV aberta.