Bailarina de banda dominicana é atingida por fogo durante apresentação

A bailarina Pamela Labour foi atingida pelo fogo pirotécnico durante a apresentação da banda dominicana Ilegales.

O que aconteceu

Ao se apresentarem em Monterrey, no México, o grupo passou por um grande susto, quando a bailarina foi atingida pelas chamas em cima do palco. Nas redes sociais da banda, eles tranquilizaram os fãs: "Graças a Deus que a nossa bailarina está bem depois do incidente em Monterrey", escreveram.

Já Pamela, escreveu um comunicado e compartilhou nos Stories do Instagram. "Olá a todos, estou bem! Obrigado por se importar comigo. Esse fogo no meu rosto é horrível, mas graças a Deus ESTÁ TUDO BEM. Não respondi porque estive viajando de avião e depois fui ao médico, etc., para os exames necessários", afirmou.

A bailarina também falou sobre os danos causados pelo fogo. "Desde então meu rosto não parou de queimar e estou muito cuidadosa com minha pele por dentro e por fora, porque a maquiagem não afeta tanto meu rosto! Alguns dos meus cabelos e cílios estavam queimados, eu não conseguia abrir os olhos e meu rosto estava queimando, mas nada com que se preocupar".

Labour disse que se consultará com uma dermatologista e um oftalmologista após o episódio, garantindo que a banda se responsabilizará pelos custos médicos. "Estou no grupo Ilegales há 14 anos e eles são muito responsáveis com sua equipe. Eles estão pagando minhas despesas médicas e são atenciosos. Para aqueles que perguntam se cuidaram de mim, sim, qualquer despesa que eu tenha relacionada a isso, como consulta médica, medicação, etc., eles se responsabilizarão!".