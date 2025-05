Atriz de 'Harry Potter' diz ter pouco tempo de vida: 'Dor com frequência'

Miriam Margolyes, 84, revelou estar se locomovendo através de cadeiras de rodas, por conta dos graves problemas de saúde que vem enfrentando.

O que aconteceu

Atriz contou ter se submetido recentemente a uma cirurgia cardíaca. "Agora tenho um coração de vaca. Bem, não o coração inteiro. Já substituí uma válvula aórtica por uma válvula aórtica de vaca. Não sei o quão comum isso é. Nunca tinha ouvido falar dessa operação. Mas evita uma cirurgia de coração aberto, que seria infinitamente mais invasiva", contou ela ao podcast Table Manners.

Miriam acredita que morrerá em, no máximo, seis anos. "Sinto dor com frequência. As condições físicas dificultam a vida, então é improvável que eu faça isso [interpretar] de novo. Mas adoro me conectar com o público", lamentou, em entrevista ao portal Metro.

Ela é mais conhecida pelo papel da professora Sprout na franquia de cinema "Harry Potter". A personagem lecionava herbologia na escola de magia Hogwarts e tinha entre seus alunos o trio de protagonistas da saga, Harry (Daniel Radcliffe), Hermione (Emma Watson) e Ronny (Rupert Grint).