Após se assumir gay, Toguro diz pegar 'todos': 'O que vier, nós traça'

O influenciador fitness Tiago Toguro, 34, disse pegar "todos", sem distinção, em alusão as suas preferências no sexo.

O que aconteceu

Toguro compartilhou foto na academia e disse ser um homem de "todos". "Sou de todos, de todas, de todes. O que vier, nós traça", escreveu em postagem nas redes sociais.

Nos comentários, o influenciador recebeu propostas dos seguidores. "Sorteia um fã [para ficar com você]", escreveu um admirador. "Quem come de tudo está sempre mastigando", disse outro. "Me chamou para sua mansão", pediu um terceiro. "Estou querendo ser traçado", destacou outro, mais ousado.

Ele se assumiu gay no começo desse ano. Toguro postou nas redes sociais que é homossexual e pediu apoio dos fãs. "Só quero apoio: eu sou gay", escreveu na legenda da publicação em que aparece usando uma camiseta com a bandeira da comunidade LGBTQIA+.

Toguro é conhecido pelo conteúdo fitness e por ser responsável pela Mansão Maromba. Ele tem um filho pequeno do antigo relacionamento com Nara Paraguaia, e também já namorou a gamer trans Sayuri Mattar.