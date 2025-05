Angela Ro Ro diz que está com 'suspeita de câncer' e pede pix

Angela Ro Ro, 75, em vídeo publicado hoje no Instagram.

O que aconteceu

Cantora afirmou que está hospitalizada, sem previsão de alta e pediu ajuda financeira dos fãs. Splash tenta contato com a artista.

Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Eu não iria brincar com o assunto mais sério, pois eu amo a minha vida, eu amo a vida de todos. Qualquer valor será bem-vindo. Angela Ro Ro

Compositora ganhou o apoio de fãs. "Angela querida, não tema. Você vai se recuperar. Mantenha a mente forte. Tudo vai dar certo", comentou um. "Melhoras, Angela. Você é muito querida", escreveu outro.