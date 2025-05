Amanda Kimberlly leva à polícia ataques contra a filha com Neymar

Amanda Kimberlly, 31, afirmou hoje que a filha Helena, de apenas 10 meses, continua sendo alvo de ataques virtuais. A bebê é fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar.

O que aconteceu

Nas redes, Amanda foi questionada se as agressões virtuais haviam cessado. "Os ataques pararam? As crianças estão sendo respeitadas?", perguntaram. A influenciadora respondeu. "Infelizmente, NÃO. Redirecionei essas 'coisinhas chatas' para o jurídico. Agora, o hater vai poder usar seu tempo com algo realmente produtivo. Pagando indenização ou prestando um belo serviço comunitário", disse.

Kimberlly revelou que o caso já foi levado à polícia. "Já abrimos mais de 30 boletins de ocorrência", afirmou. Além de Helena, ela mencionou que Mavie, filha de Neymar com Bruna Biancardi, também tem sido vítima dos ataques.

No início do ano, Biancardi se pronunciou sobre episódios semelhantes. A mãe de Mavie fez um apelo nas redes sociais pedindo ajuda para denunciar perfis ofensivos. "Preciso da ajuda de vocês! Eu falei que iria expor aqui perfis que fizessem comentários racistas ou ruins com as crianças, né? Vamos começar com esse fake aqui?", escreveu.