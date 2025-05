Seventeen: veja dez músicas marcantes para comemorar dez anos do grupo

Ontem foi um dia azul serenity e rosa quartz para os fãs de Seventeen, que comemorou uma década de carreira no dia 26 de maio de 2025. E para celebrar essa data especial, o Splash separou dez músicas que marcaram de alguma forma a trajetória do grupo.

"Adore U"

É impossível não abrir a lista de músicas marcantes na carreira de Seventeen sem o debut deles, que até hoje é uma das "queridinhas" dos fãs. "Adore U" foi o single principal do primeiro EP deles, o "17 Carat", lançado em 2015 e já repleto de elementos que viriam a ser característicos do grupo com o passar do tempo (musical, performático, feliz). A música foi o início da colaboração entre Woozi e Bumzu (líder do Seventeen e principal produtor do grupo, respectivamente).

"AJU NICE"

Provavelmente a música mais Seventeen de todas, aquela que todo mundo —dentro e fora do fandom— conecta ao grupo, é "AJU NICE (Very Nice)". Divertida, contagiante e ideal para finalizar shows com a energia lá em cima. E foi justamente isso que o grupo fez e nunca mais conseguiu parar. O sonho de todo fã de Seventeen é assistir ao grupo ao vivo repetir "AJU NICEEEE" pelo menos cinco vezes antes das luzes acenderem e todo mundo ir embora. A música foi lançada em 2016 e segue fresca como se tivesse saído ontem.

"Don't Wanna Cry"

A primeira virada de chave do grupo, com uma música que furou a bolha e acabou apresentando Seventeen para outros públicos, foi "Don't Wanna Cry", lançada em 2017, no EP "Al1". O single, que mistura edm em uma coreografia premiada e muito replicada, venceu o prêmio de melhor dança/performance masculina no MAMA 2017, além de ir muito bem nos charts sul-coreanos. Se mantém até hoje como uma das músicas mais populares do grupo.

"Home"

Com uma letra sentimental e feita para ser um conforto aos fãs, "Home" se tornou a música do grupo com maior número de vitórias em programas musicais semanais da Coreia do Sul, com dez vitórias no total. Queridinha dos fãs e do público em geral, a música foi lançada no início de 2019 no sexto EP do grupo, "You Made My Dawn".

"FEAR"

Embora "Fear" não tenha sido muito bem recebida pelo público sul-coreano por ter tirado do grupo da zona de conforto, o single foi um grande experimento dentro de um dos maiores discos deles, o "An Ode", terceiro álbum completo do grupo lançado em setembro de 2019. Diferente de tudo que eles haviam feito anteriormente, é impossível esquecer de Jeonghan platinado borrando batom vermelho no rosto. Desaplaudida, mas jamais esquecida.

"Kidult"

Extremamente emotiva, seja pela letra escrita por Woozi ou pela combinação das vozes dos 13 integrantes, "Kidult" se tornou uma espécie de hino sentimental dos fãs, pela carga emocional que carrega e por falar de uma forma terna sobre a passagem do tempo. Presente no oitavo EP da carreira do grupo, o "Heng:garae", a canção possui performances ao vivo que desmancham qualquer fã.

"Left & Right"

Single principal do mesmo disco de "Kidult", "Left & Right" retoma a energia caótica, dançante e feliz de Seventeen em uma música chiclete com uma coreografia fácil de replicar que acabou viralizando entre idols e fãs. Assim como "Home", é um dos singles mais premiados deles em programas semanais musicais sul-coreanos.

"Rock With You"

A pandemia foi uma virada de chave na carreira do Seventeen, que viu sua popularidade e fandom aumentarem consideravelmente, e o lançamento de "Attacca", décimo EP do grupo, corroborou todo esse sucesso com o single "Rock With You", outra música que figura entre as mais queridas pelos próprios fãs. A música foi lançada no fim de 2021.

"HOT"

Considerado por muitos o disco mais importante do grupo, em 2022, Seventeen lançou seu quarto disco completo em estúdio, o "Face The Sun", que vendeu mais de 2 milhões de cópias em um mês. Vencedor da categoria álbum do ano em algumas premiações importantes, o disco foi encabeçado pelo sucesso "HOT", pop, sexy e, como sempre, com uma coreografia marcante.

"Super"

Assim como é impossível não abrir a lista com "Adore U", é impossível não fechá-la com "Super", single principal de um dos discos mais vendidos na história, o "FML", de 2023. O álbum ultrapassou as 6,2 milhões de cópias vendidas e deu um daesang (principal prêmio da música sul-coreana) ao grupo em 2023 na categoria álbum do ano. "Super" é a consagração total de um grupo que já estava há quase uma década junto. Mesmo quem não é fã, provavelmente, já ouviu Mingyu cantar "Darumdarimda" pelo menos uma vez.