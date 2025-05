Yas: Debora Bloch tem fala elitista e desmerece importância do fã de novela

Debora Bloch disse, entrevista para um podcast do jornal O Globo, que se mantém longe das redes sociais para não ver críticas ao seu trabalho. No ar em "Vale Tudo" como Odete Roitman, ela também falou sobre quem fala mal da trama, dizendo que "as redes estão cheias de especialistas". Leão Lobo e Yas Fiorelo falaram sobre o tema no Splash Show.

A fala de Debora não foi bem aceita pelo público. Yas, apresentadora do Splash Show, acredita que ela teve até um lado elitista em seu posicionamento, desmerecendo o público que acompanha novela de forma assídua.

São essas pessoas que não são especialistas que estão assistindo e dizendo que não está bom. (...) Não é sobre o trabalho dela, mas sobre as novelas de maneira geral, e é o público que dita isso.

Yas Fiorelo

Yas pondera que existem críticas vazias, mas a partir do momento em que estamos falando de uma obra popular, como é o caso da novela, o elenco precisa entender que é este mesmo público quem vai ditar o que funciona ou não.

A audiência depende dessas pessoas. Essas pessoas não precisam ler um livro para saber se uma novela ou boa ou ruim.

Yas Fiorelo

