Virginia Fonseca vira 'rainha da BETeria' em quadro do 'Fantástico'; entenda

A influenciadora Virgínia Fonseca foi tema de paródia no quadro de humor Isso a Globo Não Mostra, do Fantástico, que foi ao ar no domingo, 25.

A piada relacionou o anúncio de Virgínia como a nova rainha de bateria da Grande Rio - fato que causou polêmica nas redes sociais ao longo da semana - e o envolvimento da influenciadora com serviços de apostas online, em investigação na CPI das Bets.

O quadro misturou cenas de Virgínia na escola de samba e do depoimento concedido por ela ao Senado, no último dia 13. Uma música acompanha a montagem: "Tem aposta nova na folia, é a rainha da ‘Beteria’, que transformou em carnaval a CPI", diz a letra.

"Bet, bet, bet, bet forte o tamborim, nunca vi uma rainha que amasse o samba assim", zomba outro trecho. "Põe o tigrinho na avenida pra rolar mais um din-din", completa a letra.