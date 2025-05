Virada aposta na mistura de gerações e gêneros, mesmo com desafios técnicos

A Virada Cultural de São Paulo completou 20 anos com uma edição que tinha como objetivo resgatar a grandiosidade de outras edições.

Apesar das falhas pontuais — problemas de som, distribuição desigual de público e pouca sinalização —, a Virada conseguiu retomar parte de seu espírito original. Um dos destaques foi a percepção de que o centro, mesmo após anos de esvaziamento, voltou a pulsar.

O evento, que sofreu com falhas técnicas e algumas apresentações esvaziadas, teve como trunfo principal uma curadoria que apostou no encontro entre gerações e na celebração da diversidade, com boas atrações gratuitas de nomes consagrados e novos talentos, atravessando gêneros como reggae, forró, pop, samba, trap e rock.

A segurança também foi elogiada e, segundo a prefeitura, até domingo ao meio-dia, apenas três prisões haviam sido feitas.

Com momentos históricos, como o tributo a Rita Lee no encerramento e a apresentação emocionante de Liniker no Vale do Anhangabaú, a Virada mostrou força ao mobilizar públicos distintos, do centro à periferia. A seguir, um resumo das principais experiências em cada região da cidade.

A cantora Liniker se apresenta no palco Anhangabaú na Virada Cultural de SP Imagem: Marcelo Justo/UOL

Centro: clima de retomada e diversidade de públicos

Nos arredores do centro — Vale do Anhangabaú, Largo do Arouche, República e Rua XV de Novembro —, o clima era agradável e de reencontro. Depois de anos marcados por medo e esvaziamento, inclusive com episódios de violência nas últimas edições, o que se viu em 2025 foi um público mais solto, que parecia recuperar a confiança em ocupar a cidade durante a Virada.

No Arouche, a programação majoritariamente feminina — juntando num palco só Thalma de Freitas, Juliana Linhares, Melly e Anelis Assumpção com nomes mais pop, como Wanessa e Priscila Sena, estrela da cena brega pernambucana — atraiu um público LGBTQ+ visivelmente presente e à vontade. Os shows tiveram atmosfera intimista, com performances autênticas, dando ao espaço uma das programações mais coesas do evento.

O tributo a Rita Lee e Roberto de Carvalho, na Praça da República, reuniu um público diverso, com destaque para pessoas idosas que ocuparam as ruas em peso. Apesar do espaço cheio, foi possível assistir ao show sem grandes perrengues, ainda que o som tenha oscilado ao longo da apresentação.

Na madrugada, festas e sets ajudaram a manter parte do público na região central, mas em volume bem menor do que nas edições mais emblemáticas da Virada. A "virada da madrugada", que já foi ponto alto do evento, ainda parece longe de sua antiga potência.

Na Virada, Johnny Hooker, Gabi Melim, Paulo Miklos e Fernanda Abreu prestam tributo à Rita Lee Imagem: Renata Pineze/AgNews

Vale do Anhangabaú: Bons shows, apesar da pane

O Anhangabaú concentrou alguns dos momentos mais marcantes da Virada. A abertura no sábado com Orquestra Sinfônica Heliópolis, e participação de Simoninha e Luciana Melo, foi recebida com entusiasmo.

Por outro lado, o samba de Belo, que deveria trazer leveza à noite, foi interrompido por uma pane no som. Ainda assim, o público seguiu presente e engajado. Em termos técnicos, os palcos centrais contaram com estrutura de som muito superior às montadas em bairros mais afastados, algo notado por quem acompanhou shows em diferentes pontos da cidade.

No domingo, o show de Liniker transformou o vale em um mar de vozes e emoção — talvez a performance mais celebrada da edição. João Gomes entrou na sequência, prejudicado pelo atraso em efeito dominó, mas manteve o brilho de um dos melhores line-ups da edição.

Um dos grandes destaques do palco foi a presença do Crocodilo, festa de aparelhagem do Pará, que fez dançar o público no intervalo dos shows principais. Com energia, DJs espertos e participações especiais das mais diversas, o palco secundário trouxe o clima dos anos áureos em que as festas de rua entravam madrugada à dentro no Centro.

* Com colaboração de Raíssa Leal, Tarso Oliveira, Martha Alves, Beatriz Mazzei e Tiago Dias