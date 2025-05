Venda de ingressos para festival The Town começa nesta terça, ao meio-dia

A partir desta terça-feira (27), ao meio-dia, começa a venda geral de ingressos para o The Town 2025, festival que rola nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com cinco dias de programação, o evento conta com atrações internacionais e nacionais em diferentes palcos. Ingressos de ao menos dois dias, 6/9, dedicado ao rap, e 12/9, com Backstreet Boys, devem se esgotar rapidamente.

No primeiro fim de semana: sobem ao palco Travis Scott, Green Day, Ms. Lauryn Hill, Iggy Pop, Sex Pistols feat. Frank Carter, Pitty, CPM22 e muitos outros.

No segundo fim de semana: apresentam-se Backstreet Boys, Mariah Carey, Jessie J, Ivete Sangalo, Katy Perry, Camila Cabello, J Balvin, Ludmilla e mais.

Os ingressos serão vendidos exclusivamente online, através da Ticketmaster Brasil (thetown.ticketmaster.com.br). A organização recomenda que os compradores façam o cadastro antecipadamente na plataforma para agilizar o processo de compra.

O valor do ingresso é R$ 975 (inteira) e R$ 487,50 (meia-entrada), sem cobrança de taxa de conveniência.

The Town 2025

Sábado, 6 de setembro

Palco Skyline

Travis Scott

Don Toliver

Filipe Ret

Palco The One

Ms. Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley

Matuê

MC Cabelinho

Karol Conká convida AJULIACOSTA e Ebony

Palco Quebrada

MC Hariel

Tasha & Tracie

Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

Stacey Ryan

Joabe Reis

SP Square Big Band com Tony Gordon

São Paulo Square Big Band

The Tower

Victor Lou & DJ GBR

Domingo, 7 de setembro

Palco Skyline

Green Day

Sex Pistols (Steve Jones, Paul Cook, Glen Matlock feat. Frank Carter)

Bruce Dickinson

Capital Inicial

Palco The One

Iggy Pop

Pitty

CPM 22

Supla & Inocentes

Palco Quebrada

Black Pantera

Punho de Mahin & MC Taya

Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

Kamasi Washington

Orquestra Mundana Refugi

SP Square Big Band com Clariana

São Paulo Square Big Band

The Tower

Cat Dealers

Sexta, 12 de setembro

Palco Skyline

Backstreet Boys

Jason Derulo

CeeLo Green

Jota Quest

Palco The One

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Duda Beat

Di Ferrero (The Hard Pop Party)

Palco Quebrada

KayBlack

Duquesa

Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

Snarky Puppy

Leo Gandelman

SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

São Paulo Square Big Band

The Tower

Dubdogz

Sábado, 13 de setembro

Palco Skyline

Mariah Carey

Jessie J

Ivete Sangalo

Natasha Bedingfield

Palco The One

Lionel Richie

Gloria Groove

Palco Quebrada

Criolo

Péricles convida Dexter

Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

Jacob Collier

Vanessa Moreno

SP Square Big Band com Annalu & Ricardo Arantes

São Paulo Square Big Band

The Tower

Liu

Domingo, 14 de setembro

Palco Skyline

Katy Perry

Camila Cabello

J Balvin

IZA

Palco The One

Ludmilla

Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

Palco Quebrada

Belo

Orquestra Sinfônica Heliópolis

Batalha da Aldeia: Superliga The Town

Palco São Paulo Square

Jacob Collier

João Bosco Quarteto

SP Square Big Band com Amanda Maria

São Paulo Square Big Band

The Tower