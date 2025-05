Trama de 'Top Gun 3' já está 'pronta', diz roteirista

Se Top Gun: Maverick demorou 36 anos para sair do papel, a nova sequência da franquia estrelada por Tom Cruise não deve demorar tanto para chegar ao público. Segundo Christopher McQuarrie, diretor de Missão: Impossível - O Acerto Final e roteirista do filme de 2022, a trama de Top Gun 3 já está "pronta".

Em entrevista a Josh Horowitz no podcast Happy Sad Confused, o cineasta foi questionado se desenhar a história do terceiro Top Gun seria mais difícil do que o planejamento para Top Gun: Maverick. Surpreendendo o apresentador, McQuarrie disse já saber o que acontecerá no próximo capítulo da franquia.

"Não foi difícil [descobrir a trama]. Achei que seria, e foi um bom lugar do qual partir", disse ele, que assina a nova sequência ao lado de Ehren Kruger, que também trabalhou no segundo filme. "[Ele] sugeriu algo e eu disse ‘bem, na verdade ’ Nós conversamos sobre isso e a moldura está lá. Então não, não foi difícil."

Embora os roteiristas já saibam a base dos acontecimentos de Top Gun 3, o roteiro em si ainda não está pronto. No começo de maio, Cruise afirmou ao Today Show Australia que ele e a equipe do filme estavam "pensando e conversando sobre várias histórias, no que podemos fazer e no que é possível". Embora já esteja em desenvolvimento, o filme não tem data para estrear.

O Top Gun original está disponível para streaming no Paramount+, enquanto Top Gun: Maverick pode ser conferido no Universal+.