Tony Tornado chega aos 95 anos com nova novela: 'Sempre busquei o melhor'

Tony Tornado, que completa 95 anos hoje, estará de volta às novelas, em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). A trama, que será uma continuação de "Êta Mundo Bom", de 2016, vai substituir "Garota do Momento", na faixa das 18h da Globo.

O que aconteceu

O artista foi homenageado pelo programa Tributo (Globo), na última sexta-feira, e recordou sua trajetória na TV, mas também na dança. "Teve uma época em que eu dancei muito e fiquei conhecido também pela dança, que era um mise-en-scène interessante, diferente. Não inventei nada, trouxe tudo isso de fora", disse ele, que se consagrou nos anos 1970, ao lado do Trio Ternura.

Tony também acumula participação em mais de 20 novelas, desde os anos 1970, além de séries e filmes. No programa Tributo, o também ator Lázaro Ramos o destacou como um exemplo. "Eu, lá na Bahia, vendo o Tony, comecei a sonhar: 'Olha aí, dá para ir um pouco além, dá para querer mais do que apenas isso que parece ser o que está estabelecido para mim'", lembrou Lázaro.

Tony Tornado ainda contou como gostaria de ser lembrado. "Como um artista que sempre buscou dar o seu melhor, independente do personagem, da fala —ou da ausência dela—, e da fama. Com a música, sempre quis falar algo e usar a arte para tocar as pessoas, tanto para se divertir, quanto para refletir".

Qual é a história de 'Êta Mundo Melhor'?

Em "Êta Mundo Melhor", Tony Tornado dará vida a Lídio, um locutor de rádio. Informações iniciais apontam que o personagem terá uma forte ligação com a enfermeira vivida por Larissa Manoela.

Nessa continuação, a história do protagonista, Candinho (Sergio Guizé), será cercada pelo luto após a morte de Anastácia (Eliane Giardini), sua mãe, e Filó (Débora Nascimento), sua esposa. Ambientada no final da década de 1940, a continuação apresenta também novos desafios a outros personagens já conhecidos do público, como Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia. Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo.

Mesmo com todos os desafios, ele segue, movido pela fé no reencontro com o filho e ganha a companhia de um novo amigo, o professor Asdrúbal (Luis Miranda), e o frescor de uma nova paixão, Dita (Jeniffer Nascimento), que se muda para a cidade grande em busca de uma vida melhor e cruza a vida do protagonista. Entre os novos personagens está a enfermeira Estela (Larissa Manoela), que guarda um passado misterioso. Ela dará aulas no orfanato e se torna grande amiga de Dita.

Com estreia prevista para o final de junho, ''Êta Mundo Melhor!' é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.