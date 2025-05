'Tem dias difíceis', diz Bella Campos sobre críticas ao seu trabalho

Bella Campos relembrou sua trajetória como atriz. Aos 27 anos de idade, ela está interpretando Maria de Fátima na nova versão da novela Vale Tudo.

A artista falou sobre as críticas que recebe pelo seus trabalhos no Vou de Táxi, quadro do Domingão do Huck. "Tem dias que são muito difíceis. Sei muito bem quem é a Bella e seria cruel se em quatro anos de carreira exigisse a perfeição."

Ela também relembrou as dificuldades que enfrentou até se tornar uma atriz conhecida.

Os pais da atriz se divorciaram quando ela tinha dois anos de idade. Com isso, sua mãe se mudou para a Itália e ela ficou com a avó materna. Com o passar dos anos, Bella passou a cuidar de sua avó, o que a ensinou a ter responsabilidade e foco nos seus objetivos.

Quando ela completou 10 anos, sua mãe voltou ao Brasil e elas se mudaram para Florianópolis.

"Lá eu tive um choque de realidade, entendi que eu era uma menina preta. Tive dificuldade com isso no ensino médio. Minha mãe trabalhou como doméstica, cozinheira e cuidadora, Precisávamos escolher se pagávamos o aluguel ou comprávamos comida", detalhou.

Com 18 anos, ela conseguiu seu primeiro emprego em uma agência de modelos. "Precisava sobreviver. A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou em uma tentativa de sobrevivência."