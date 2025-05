Seventeen comemora uma década com 'Happy BURSTDay'

Seventeen está completando uma década de existência hoje e, para comemorar esse grande marco na carreira, eles presentearam os fãs com um novo disco completo, o quinto do grupo, intitulado "Happy BURSTday", com quase 50 minutos de duração e um solo para cada um dos 13 integrantes.

Para as fãs que estão em Seul, o presente foi ainda maior, com uma série de eventos pela cidade, toda colorida com as cores do grupo (azul serenity e rosa quartzo), além de uma série de presentes que o grupo preparou para os fãs que participaram das ativações (comida, carregadores, photocards, etc).

O maior dos presentes, no entanto, foi o grupo seguir reunido e no auge da carreira. No K-pop não são muitos os grupos que conseguem chegar a dez anos de história, menos ainda um grupo tão grande quanto Seventeen, que mantém seus 13 membros desde o debut em 2013.

No último fim de semana, para festejar tamanha conquista, o grupo fez um show especial na famosa Ponte de Jamsu em Seul. O evento foi transmitido online para os fãs do grupo —carats— de todo o mundo. Um fato curioso ocorreu: fãs que não conseguiram ingresso para o evento que foi muito disputado, alugaram um iate e chamaram atenção dos artistas passando pelo Han River com suas caratbongs, os lightsticks oficial do grupo.

Embora o grupo não estivesse completo no palco, já que Jeonghan e Wonwoo estão atualmente cumprindo o serviço militar obrigatório, os outros membros fizeram história com o show ao ar livre onde apresentaram pela primeira vez duas músicas do novo disco, "Thunder" (single principal) e "HBD", além de um set com outras dez músicas e o esperado final com a já clássica "AJU NICE", que finaliza todos os shows do grupo.

Parabéns ao Seventeen pelo aniversário e pela trajetória que segue escrevendo com os fãs.

Livro da semana: "Dakaichi"

Um dos mangás —e depois animes— mais famosos do Universo Yaoi (BL em japonês), "Dakaichi - I'm Being Harassed by the Sexiest Man of the Year" foi criado em 2013 por Hashigo Sakurabi e fazia parte das edições mensais da revista de boys love Be x Boy.

No Brasil, os mangás foram traduzidos quase uma década depois, a partir de 2022, pela Panini Comics, e lançado em nove volumes com o título "Dakaichi: O Homem Mais Desejado do Ano".

A trama de "Dakaichi" é baseada no relacionamento entre dois atores que disputam popularidade e a atenção dos fãs. Takato Saijo é ator desde a infância e vencedor anual do prêmio "homem mais sexy do ano" há cinco anos. No entanto, sua sequência de vitórias acaba como a chegada de Junta Azumaya, ator novato muito popular.

O que inicialmente é visto como ameaça por Takato, que teme perder seu posto para o rival, muda de configuração com a grande admiração que Junta tem por ele. Jun não apenas admira o ator mais velho profissionalmente como corre atrás dele romanticamente e, assim, começa a história de "gato e rato" entre Takato e Junta.

Em 2018, o mangá foi adaptado pela CloverWorks em 13 episódios. Já em 2021, um dos arcos da trama foi transformado em filme, disponível no Crunchyroll. Agora, em 2025, a WeTV lançou Top Form, BL tailandês que transformou Takato em Akin e Jun em Jin, interpretados pelos atores Smart e Boom. A série foi um grande sucesso de público e de crítica e adaptou alguns pontos complicados do mangá como os abusos sexuais que Takato sofre.

Momento Dramas

"Segunda Chance no Amor"

Esse drama traz Soo-young e Myung em uma história que aborda um assunto pouco explorado na Coreia do Sul: o alcoolismo. Na trama, acompanhamos a mecânica Geum-ju, que é alcoolista e está tentando parar. Paralelamente, seu amigo de infância, que se tornou médico e palestrante antiálcool, retorna à cidade natal. O drama mostra de forma interessante como beber é quase uma obrigação social. "Second Shot at Love", 2025 | Criação - tvN | Elenco - Choi Soo-young e Gong Myung | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

"A Lenda de Zhang Hai"

Uma das --senão a-- maior estrela chinesa, Xiao Zhan retornou aos dramas na adaptação da famosa novela, "A Lenda de Zhang Hai". Zhan é o protagonista em uma trama focada em uma grande vingança pela morte de sua família. Enquanto se prepara, ele passa por troca de identidade, treinamento com o inimigo e reviravoltas. O drama mal começou e já bateu recordes de audiência. "Legend of Zhang Hai", 2025 | Criação - CCTV/Youku | Elenco - Xiao Zhan e Zhang Jing Yi | Onde - VIKI | País - China

BoysLove: "Knock Out"

Para os fãs de BLs esportivos, temos mais um de boxe, dessa vez acompanhando Keen, que chega ao centro de boxe Petchsak depois que seu pai morre e deixa uma dívida enorme com uma agiota local. Precisando de dinheiro, ele convence Than, principal lutador do centro a lutar com o melhor da academia concorrente. O problema? Eles eram amigos e treinavam juntos. Com cenas de lutas e brigas, a série conta com um ótimo casal secundário. "Knock Out", 2025 | Criação - WeTV | Elenco - Gunner e Nice | Onde - WeTV | País - Tailândia

GERAÇÕES K-POP

Seventeen: 13 membros, 3 units e 1 time

Nada mais justo que colocar Seventeen na seção Gerações na semana em que o grupo completa uma década de existência. Apesar de o nome do grupo ser 17, eles são 13, e a explicação do nome é a seguinte: eles são 13 membros + 3 subunits (vocal, hip hop e performance) e juntos formam 1 time. Assim, fecha o 17.

Embora o grupo tenha debutado apenas em 2015, pela Pledis Entertainment, eles já eram conhecidos pelo programa Seventeen TV, online, que apresentava os trainees em diversas performances. Com o sucesso, foi criado o "Seventeen Project: Grande Plano de Debut", que foi exibido pela emissora MBC e formou o grupo final, como conhecemos.

Em maio de 2015, o grupo debutou com seu primeiro EP, o "17 Carat", e o single "Adore u", que até hoje é querida pelas carats, fãs do grupo, que possui um diamante estilizado como símbolo principal. Desde o início da carreira, Seventeen foi um nome forte na Ásia e, atualmente, é o grupo de K-pop que mais vendeu discos na história.

Com três units: a vocal, formada por Woozi, Jeonghan, Joshua, DK e Seungkwan; a hip-hop, formada por S.Coups, Wonwoo, Mingyu e Vernon; e a performance com Hoshi, Jun, Minghao e Dino, Seventeen se tornou o grupo-modelo no quesito performances ao vivo. Produzidos e coreografados por eles mesmos, já foram headliners do Lollapalooza Berlim e do Glastonbury na Inglaterra.

As turnês do grupo estão cada vez mais grandiosas, caminhando com o crescimento da popularidade do grupo pelo mundo. Gigantes no Japão, eles fazem extensas turnês pelo país, além de lançarem discos e eventos que ocorrem só por lá. O grupo possui uma série de clássicos modernos do K-pop como a infinita "Aju Nice", "Pretty U", "Mansae", "Clap", "Oh My!" , "Left & Right", "Rock With You" e "HOT".

