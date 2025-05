Russo Passapusso e Ministereo Público festejam 20 anos com turnê nacional

O cantor Russo Passapusso e o soundsystem Ministereo Público iniciaram na Virada Cultural 2025 uma série de apresentações pelo Brasil para marcar duas décadas de carreira. O projeto reúne Russo, um dos fundadores do coletivo, ao lado do seletor Raiz e do dubmaster Regivan Santa Bárbara, reforçando a conexão entre a cultura soundsystem e os ritmos baianos.

"Aprendi no Ministereo Público que os ritmos baianos têm uma característica específica que se mistura facilmente com o reggae; raízes de uma árvore musical cheia de frutos", explica Russo. "Seja no sertão, com um ragga virando repente, seja no litoral com um frevo se misturando num ska, o que emana disso na maioria das vezes é uma mensagem social crítica, pacífica e dançante."

O repertório das apresentações inclui faixas que marcaram o início da trajetória de Russo junto ao Ministereo Público, além de músicas dos discos solo do cantor e do BaianaSystem, grupo que ele lidera atualmente.

Criado em Salvador, o Ministereo Público surgiu em 2005, inspirado na tradição dos sistemas de som jamaicanos dos anos 1950. O coletivo consolidou sua presença na cena musical baiana e transformou o evento "Ministereo Público Sound System Saúda Yemanjá", no dia 2 de fevereiro, em uma das celebrações anuais mais aguardadas.

A série de apresentações espera reforçar a importância da cultura soundsystem e sua influência na música brasileira. O objetivo é conectar diferentes públicos e regiões do país.