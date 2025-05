Ret, Titãs, Matuê: festival leva shows para fãs de motos em Interlagos

Amantes de motos poderão curtir shows do trap ao rock no Festival Interlagos, que rola no próximo fim de semana no Autódromo.

O que aconteceu

Evento ocorre pela primeira vez com shows de grandes artistas reunidos em dias próximos. É considerado o maior festival do tipo envolvendo experiência de motor no mundo — também há o fim de semana para carros.

O Festival Interlagos Motos reúne lançamentos de motos, test-rides na pista do Autódromo e atrações musicais no fim de semana: em três dias deles haverá shows de Pedro Sampaio, Matuê, Filipe Ret, Titãs, entre outros.

Evento começa na quinta-feira (dia 29, sem shows) e vai até domingo (1º, com shows). Haverá exposição de lançamentos das principais montadoras e marcas.

Na Edição Carros, nomes como Seu Jorge, Iza e Diogo Nogueira também se apresentam entre os dias 13 e 15 de junho.

Os shows dos artistas já estão incluso nos ingressos — divididos em categorias que vão de pista até área VIP. Cada bilhete é vendido a partir de R$ 53,50 a meia no site da Ticketmaster.

Confira a programação dos shows:

Edição Motos

30/05 - Matuê, Pedro Sampaio e Dubdogz

31/05 - Filipe Ret, Dennis Dj, Cat Dealers

01/06 - Titãs, Tributo ao Charlie Brown Jr. e Samm

Edição Carros/Autos

13/06 - Seu Jorge & IZA

14/06 - Maiara & Maraísa, Fred & Fabrício

15/06 - Ferrugem, Diogo Nogueira

SERVIÇO - FESTIVAL INTERLAGOS 2025

Datas: Edição Motos (shows nos dias 30 e 31 de maio, e 1º de junho) | Edição Carros/Autos (shows nos dias 13, 14 e 15 de junho).

Local: Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Horários: Exposição de 8h às 20h | Shows de 19h às 01h | Entrada limite até 00h

Ingressos: https://www.ticketmaster.com.br/event/festival-interlagos-motos

Street Pass a partir de R$ 53,50 a meia e R$ 107 a inteira; Pista Premium Pass R$ 269 a inteira;

VIP Lounge Pass R$ 890 a inteira; Ride Pass R$ 593 a inteira; Sport Pass R$ 1.295.