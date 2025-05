Quem é apresentadora que reclamou do cabelo 'bagunçado' em foto de prisão

Gloria Torres, 35, que viralizou depois de compartilhar sua foto de fichamento em uma delegacia de Monterrey, no México, é apresentadora de uma TV local.

Quem é Gloria Torres

Apresentadora da Multimedios Television. Ela é arquiteta de formação, mas ganhou popularidade por participar do programa 'Es Show'. Atualmente, ela faz parte do elenco do programa 'Las Favoritas'.

Apelido curioso. Conhecida como 'La Vacuna', Gloria Torres também é modelo e tem uma página na plataforma Onlyfans.

Reclamou do visual na foto. "Se eu soubesse que eles vazariam essa foto, poderiam ter me avisado para eu me arrumar, porque o meu cabelo está realmente bagunçado!", escreveu na legenda.

Detida por desordem pública. Torres foi detida na última semana após tentar fugir quando viu autoridades, mas liberada ao pagar fiança equivalente a R$ 1.165.