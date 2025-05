Pablo & Luisão é o programa que vai salvar a TV brasileira

Não quero parecer exagerado, mas tenho a impressão de que Pablo & Luisão é a série que vai salvar a TV brasileira -sobretudo a TV aberta. Sempre imaginei que caberia ao Paulo Vieira uma missão dessa envergadura. Ele já conseguiu, está feito. Agora só falta a Globo exibir e a profecia estará realizada.

Trata-se de uma comédia inspirada na vida do próprio humorista, que antes já havia ganhado a internet com seus longos fios a respeito da família no saudoso Twitter. Produzir uma série inspirada naqueles tuítes era uma aposta nem um pouco arriscada: tudo sempre foi bom demais.

Eis que a produção acabou superando as minhas mais desumildes expectativas. Aílton Graça, Dira Paes e Otavio Muller estão perfeitos como protagonistas. Correndo o risco de parecer um pouquinho exagerado novamente, afirmo que este é o melhor trabalho de todos os três na TV. Eles iluminam cada cena com vigor e alegria.

Os atores Yves Miguel e João Pedro Martins, que interpretam Paulo e o irmão quando crianças, também são geniais. Fora todas as participações especiais muito espirituosas, com direito a Miguel Falabella, Welder Rodrigues e uma miríade de astros e estrelas muito bem escolhidos.

Talvez o caro leitor me considere um tanto precipitado além de exagerado, pois estou escrevendo tudo isso depois de assistir apenas aos 5 episódios de um total de 16 já disponíveis no Globoplay. Mas eu precisava dar vazão aos meus sentimentos depois de conhecer a infâmia do Galo Pica-Pau.

Só lamento pela estratégia escolhida para distribuir a série. A temporada completa está disponível no streaming, o que acho uma pena. A comédia é perfeita para a TV aberta, que é onde deveria ter estreado. Cada episódio é autocontido e o universo daqueles personagens é riquíssimo. As roubadas que o Pablo enfia o Luisão e sua família são muito engraçadas, quase sempre inacreditáveis -embora Paulo garanta que é tudo verdade.

Teria sido uma experiência transcendental acompanhar cada estreia na Globo em horário nobre, como acontecia em outros tempos. Espero que não demore para chegar na TV sem pedágios, para que mais pessoas consigam usufruir de tanto humor e ternura.

Além de surgir como narrador de cada causo, Paulo Vieira também bate um papo com a mãe, o pai e o Pablo ao final de cada episódio. As conversas são tão divertidas quanto o roteiro da série. Ele tem a quem puxar.

