Meio Grinch? Evelyn Castro será vilã mal-humorada em 'Êta Mundo Melhor!'

Evelyn Castro, 44, está em processo de preparação para viver uma vilã mal-humorada em "Êta Mundo Bom!" (Globo). A trama será continuação da novela "Êta Mundo Bom!", exibida em 2016, e deverá ocupar a faixa das 18h após o término de "Garota do Momento".

Quem é Zenaide'?

Zenaide é aliada de Zulma (Heloisa Périssé), vivendo uma relação de amor e ódio com a "patroinha". Debochada e dona de um grande senso de humor, ela vive alfinetando a outra vilã, com quem convive no abrigo Casa dos Anjos.

A atriz, que também está no ar em 'Encantado's' (Globo), comemora esse momento na carreira. "É uma honra fazer uma novela de Walcyr Carrasco, que vem de 'Etâ Mundo Bom!' uma novela com uma grande audiência, um marco na TV Globo. Então eu encaro como uma grande responsabilidade. Estou muito feliz com esse marco na minha carreira. E com 'Encantado's' no ar, melhor ainda, porque eu tenho um amor muito grande por aquele trabalho, é onde eu me reconheço".

A Zenaide é meio que uma pupila da Zuma, ela é meio Grinch. Eu tenho construído a Zenaide exatamente assim, mal-humorada, não tem muita paciência. Mas, ao mesmo tempo, ela amolece aquele coração. Zenaide foi uma daquelas crianças do abrigo, ela vivenciou aquilo. Mas ela quer vencer na vida. Então, a partir do momento que ela quer sair da pindaíba em que vive com Zuma, é aí que ela tem um caráter duvidoso. Ela vai tentar passar a perna também na Zuma. Evelyn Castro

Zenaide (Evelyn Castro) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Qual é a história de 'Êta Mundo Melhor'?

Candinho (Sergio Guizé) e seu fiel companheiro, Policarpo, estão de volta para novas aventuras na cidade grande em "Êta Mundo Melhor!". A novela, que é uma continuação de "Êta Mundo Bom!", de 2016, substitui "Garota do Momento" a partir de junho no horário das seis da Globo.

A história do protagonista agora será cercada pelo luto após a morte de Anastácia (Eliane Giardini), sua mãe, e Filó (Débora Nascimento), sua esposa. Ambientada no final da década de 1940, a continuação apresenta também novos desafios a outros personagens já conhecidos do público, como Maria (Bianca Bin), Zé dos Porcos (Anderson Di Rizzi), Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).

Candinho vive agora na capital paulista com Policarpo, na mansão herdada com a partida da mãe, Anastácia. Apesar de toda riqueza que o cerca, ele enfrentará uma nova saga, em torno da qual a trama vai girar: a busca pelo filho perdido, Junior/ Samir (Davi Malizia). Filomena morre em um incêndio, durante uma tentativa de fuga com Ernesto (Eriberto Leão), e a criança acaba em um orfanato administrado pela malvada Zulma (Heloisa Périssé).

Enquanto Candinho encara a busca pelo menino, vai enfrentar também a ganância e as artimanhas dos que estão de olho em sua fortuna. Celso (Rainer Cadete), decepcionado por não ter sido contemplado no testamento da tia Anastácia, se alia à irmã Sandra (Flávia Alessandra) para tentar abocanhar o dinheiro do primo.

Mesmo com todos os desafios, ele segue, movido pela fé no reencontro com o filho e ganha a companhia de um novo amigo, o professor Asdrúbal (Luis Miranda), e o frescor de uma nova paixão, Dita (Jeniffer Nascimento), que se muda para a cidade grande em busca de uma vida melhor e cruza a vida do protagonista. Entre os novos personagens está a enfermeira Estela (Larissa Manoela), que guarda um passado misterioso. Ela dará aulas no orfanato e se torna grande amiga de Dita.

Com estreia prevista para o final de junho, ''Êta Mundo Melhor!' é criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com colaboração de Letícia Mey, Cleissa Regina Martins, Bruno Segadilha e Rodrigo Salomão. A novela tem direção artística de Amora Mautner, direção geral de João Paulo Jabur e direção de Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo. A produção é de Betina Paulon e Isabel Ribeiro, a produção executiva, de Lucas Zardo e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.