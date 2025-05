Miley Cyrus diz não fazer turnês por conta de condição médica que afeta voz

Miley Cyrus, 32, revelou que possui uma condição médica que gera um efeito de rouquidão em sua voz, ao mesmo tempo que lhe impede de fazer turnês.

O que aconteceu

A cantora contou ter uma condição chamada edema de Reinke, que faz com que sua voz tenha um tom único e rouco. "É parte da minha anatomia única", contou em entrevista ao The Zane Lowe Show (Apple Music).

A condição médica trata-se de um crescimento anormal de tecido, formando um grande pólipo na corda vocal. "[Isso] me deu muito do tom e da textura que me fizeram ser quem eu sou, mas é extremamente difícil de executar porque é como correr uma maratona com pesos nos tornozelos", explicou Miley.

Hoje madura, a artista ainda reconheceu que ficar acordada até tarde, beber, fumar e festejar depois de cada show quando tinha 21 anos não a ajudou, mas também não causou seus problemas. "Minha voz sempre soou assim", garantiu.

Apesar disso, Miley Cyrus não tem planos de passar por uma intervenção cirúrgica e correr o risco de deixar de soar como ela mesma. "Isso cria aquele som de fritura vocal definitivo, então eu tenho a bênção de conviver com essa condição [...] Minha voz é superúnica por causa disso".

Como consequência, a cantora teve que abrir mão de fazer turnês, além de realizar apresentações ao vivo bem menos do que gostaria. Ao ser contra dublagens em seus shows, Cyrus precisa poupar sua voz, já que cada apresentação gera um grande desgaste — o que impossibilitaria uma série de shows mundo à fora.