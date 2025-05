Marina Ruy Barbosa explica ombros roxos em Cannes após comentários

Marina Ruy Barbosa, 29, afirmou que o peso do vestido que usou em Cannes, na semana passada, deixou o seus ombros roxos em fotos e vídeos feitos no tapete vermelho.

O que aconteceu

A atriz posou na chegada ao baile de gala da amfAR, realizado durante o festival de Cannes, com o cabelo loiro e seguidores repararam que ela estava com a pele do ombro roxa.

Marina Ruy Barbosa com ombro roxo em Cannes Imagem: Manuela Scarpa/Brazil News

"O que é isso no braço dela?". Os fãs buscaram explicações para o ocorrido nos comentários das redes sociais da atriz. "O vestido claramente está apertando a circulação do braço dela. Ela com certeza estava desconfortável, mas mesmo assim continuou belíssima", comentou um deles.

Marina esclareceu, mais tarde, no TikTok: "O vestido pesava mais de 15 kg". Uma fã elogiou a ex-ruiva, dizendo: "E mesmo assim a diva entregou tudo!".