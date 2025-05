Expulsa das quadras, atleta fatura alto com conteúdo adulto: 'Fui julgada'

Colaboração para Splash, no Rio

A atleta de futsal Marcela Soares, 21, viu sua trajetória nas quadras ser interrompida por um motivo que vai além do desempenho nas quadras esportivas.

O que aconteceu

A gaúcha foi desligada do clube após vir à tona sua atuação em plataformas de conteúdo adulto. Marcela afirmou ao O Globo que não haviam cláusulas contratuais que proibissem a atividade. Para a jogadora, a decisão foi injusta e preconceituosa. "Fui julgada, excluída e me senti traída até por outras mulheres. Mas também ganhei algo: liberdade e independência financeira. Hoje me sinto mais forte", desabafou.

Marcela afirma que sua renda deu um salto após entrar em plataformas adultas. No início da carreira como jogadora, recebia apenas R$ 550 por mês, valor que, segundo ela, mal cobria os gastos com treinos e transporte. Hoje, como criadora de conteúdo, diz faturar cerca de R$ 55 mil mensais.

Apesar do sucesso financeiro fora das quadras, deixar o esporte não foi uma escolha simples para Marcela. "Amo o futsal, é minha paixão desde sempre. Mas não posso permanecer em lugares que tentam controlar quem eu sou fora do jogo", afirmou.

A atleta acredita que é possível quebrar estigmas. "Não tenho medo dos rótulos. Dá para ser sensual, forte e respeitada ao mesmo tempo", comentou. A jogadora revelou ser fã de Key Alves, ex-BBB e atleta de vôlei. "Ela mostrou que é possível ser sensual, vitoriosa e respeitada", disse.