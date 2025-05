"Lilo & Stitch" e "Missão: Impossível" impulsionam bilheteria de cinema para recorde

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - O remake em live-action de "Lilo & Stitch", da Walt Disney, e a mais nova aventura de Tom Cruise em "Missão: Impossível" levaram multidões aos cinemas e ajudaram a estabelecer um recorde de bilheteria no fim de semana do Memorial Day nos Estados Unidos.

As receitas dos 10 filmes mais vendidos chegaram a US$326,7 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, de acordo com estimativas da Comscore sobre a venda de ingressos de sexta a esta segunda-feira. Isso superou o recorde anterior de US$314,3 milhões para o fim de semana do feriado estabelecido em 2013, quando o sexto filme "Velozes e Furiosos" estreou.

O marco proporcionou notícias positivas para a indústria cinematográfica, que continua abaixo dos níveis de vendas anuais de ingressos anteriores à pandemia. As greves trabalhistas de Hollywood em 2023 e a concorrência dos serviços de streaming também prejudicaram a ida ao cinema.

O público familiar compareceu a "Lilo & Stitch", um remake de um clássico de animação de 2002 sobre um alienígena azul travesso acolhido por duas irmãs no Havaí.

Os fãs de "Missão: Impossível" apareceram para ver Cruise e suas acrobacias que desafiam a morte no oitavo e último filme da franquia.

Uma lista de filmes de primavera que agradou ao público aumentou os resultados das bilheterias nos últimos dois meses e ajudou a aumentar o interesse dos espectadores pelos filmes deste fim de semana, avaliam analistas de bilheteria.

"Esse sucesso se transformou em um impulso significativo", disse Shawn Robbins, diretor de análise de filmes da vendedora de ingressos Fandango e fundador e proprietário da Box Office Theory.

"Dois grandes estúdios lançaram dois filmes muito diferentes para públicos muito diferentes e, mais uma vez, provaram que ir ao cinema ainda é uma parte importante do tecido da cultura pop", disse Robbins.

Alguns sucessos anteriores ainda estavam em cartaz nos cinemas e contribuíram para a contagem do fim de semana, disse Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

"Um Filme Minecraft", baseado em um popular jogo de videogame, elevou seu total global para US$940,6 milhões desde o lançamento no início de abril. O filme de terror "Pecadores", estrelado por Michael B. Jordan, chegou a US$339 milhões. Ambos foram distribuídos pela Warner Bros.

No acumulado do ano, as vendas de ingressos nos EUA e no Canadá totalizaram US$3,1 bilhões, 22% a mais do que no mesmo período em 2023, mas 28% abaixo do ano pré-pandêmico de 2019, disse a Comscore.

Os novos filmes deste fim de semana também geraram fortes vendas no exterior.

"Lilo & Stitch" somou US$158,7 milhões nos mercados internacionais para um total global de US$314,7 milhões.

"Missão: Impossível", distribuído pela Paramount Global, arrecadou US$205,5 milhões em todo o mundo, sendo que US$127 milhões vieram de fora dos Estados Unidos e do Canadá.

(Reportagem de Lisa Richwine)