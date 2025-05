Latino x filho: treta revela bastidores de relação conturbada; entenda

A briga pública entre Latino, 52, e o filho Guilherme, 27, promete sair das redes sociais para ocupar os tribunais. O músico afirma que vai processar o herdeiro, após ser comparado ao cantor P. Diddy.

Splash explica a treta

Artista disse que foi extorquido pelo filho. Ele também alega que o jovem é dependente químico e teria agredido a própria mãe. A relação difícil veio à tona no dia 20 de maio, quando o famoso publicou uma série de acusações nas redes sociais.

Cantor descobriu paternidade quando o rapaz tinha 18 anos. O músico conta que tentou acolher o herdeiro, mas a convivência teria sido marcada por episódios traumáticos.

Percebi um desvio de caráter muito forte. Expulsei ele e o devolvi para a mãe biológica, que também o colocou para fora. Ele foi morar na rua e, mesmo assim, voltei a acolhê-lo. Mas tudo o que ele queria era se drogar e beber. Latino

Após ser acusado de dependência química, Guilherme publicou um vídeo em que o músico aparece fumando. "Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá", escreveu.

'Não sou dependente químico'

Filho de Latino promete processar o pai Imagem: Reprodução/Instagram

Guilherme disse que as declarações do pai não condizem com a realidade. "Meu pai está mentindo muito, galera. Vai ter que pagar por essas difamações na Justiça. Meu advogado já está correndo com isso, com todas essas mentiras. Falar que eu agredi mulher, ele vai ter que provar", declarou. "Não quero esse cara na minha vida", completou.

Eu nunca pensei que eu ia conhecer meu pai e ia saber que seria um cara que teria coragem de expor as fraquezas do filho publicamente. Não sou dependente químico. Meu problema sempre foi o álcool. Realmente eu bebia bastante, tomava uma garrafa de vodka por dia. Realmente tive esse problema. Guilherme, filho de Latino

Ele comparou Latino ao rapper norte-americano P. Diddy, atualmente envolvido em acusações de abuso sexual, no sábado (24). "As pessoas vão ver quem é o Latino. Esse mer** desse Latino. Ele é o Puff Daddy brasileiro, e eu vou provar. Eles nem sabem as coisas que eu tenho no celular contra ele", disparou.

Guilherme disse ainda que a mãe teria se aliado ao cantor. "E ele usou a minha mãe, que é mais covarde, que me abandonou quando criança, e ainda forneceu coisas para o próprio pai", declarou.

Latino vai levar caso à Justiça

Ele afirma que vai processar o filho. "E você aí, fofoqueiro, que está vindo aqui nos meus Stories, para saber se eu vou continuar falando mal do meu filho, esquece. Tudo o que eu tinha para falar, eu já falei."